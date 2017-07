I en kronikk i VG går Venstres Abid Raja hardt ut mot radikaliserte muslimer. Han kaller dem tapere, og ber om at samfunnet er «knallharde» i møte med dem.

De siste månedene har flere terrorangrep rammet Europa. For bare en måned siden ble åtte mennesker drept, og 48 mennesker skadet, da flere terrorister gikk til angrep på London Bridge og Borough Market.

Noen uker før ble 22 mennesker drept da Salman Abedi detonerte en ryggsekkbombe etter en Ariana Grande-konsert i Manchester. I tillegg ble 59 mennesker skadet i angrepet.

I en kronikk i VG skriver Abid Raja at til tross for at det ikke bare er muslimske ekstremister som begår dødelige angrep i verden, viser de siste månedenes hendelser i Europa at det er nødvendig å holde tett øye med potensielt voldelige islamistiske miljøer i Norge.

Han mener muslimske ungdommer som spotter det europeiske landet de er født i må skjerpe seg, og understreker at de ikke har noen grunn til å hate disse landene. Raja er klar på at samfunnet må være knallharde mot «radikaliserte tapere».

«Vi må jobbe med forebygging og integrering, slik at hat ikke får vokse i mennesker. Slik at tapere får nye muligheter, og slik at det å lykkes i sitt eget liv ikke betyr å bekjempe noen andre. Men vi må også være knallharde i møte med tapere som allerede er så radikalisert at det neppe finnes noen vei tilbake», skriver han.

Forskere i 2016: Flere terrorangrep i 2017

– Sparker noen som allerede ligger nede

Dette utspillet får Yousef Assidiq, daglig leder i anti-ekstremismeorganisasjonen Just Unity, til å reagere kraftig. Han har i flere år jobbet for å hindre radikalisering. Nå mener han at Abid Raja er på villspor.

– Det har ikke noe for seg å stemple folk som tapere. Mange av ungdommene i disse miljøene er allerede fullstendig klar over at livet deres ikke er så kult. Det var ingen av dem som satt på skolebenken og drømte om å en dag bli radikale islamister, sier han til VG.

LITE KONSTRUKTIVT: Yousef Assidiq i Just Unity mener Abid Raja viser lite innsikt når han stempler radikaliserte muslimer som tapere. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Han mener at det å stemple disse menneskene som «tapere» kun fører til å sparke noen som allerede ligger nede.

– Alle fortjener nye sjanser, og måten Abid Raja ordlegger seg på er lite konstruktiv. Det at noen slenger «taper» rett i trynet på det gjør ikke situasjonen bedre.

Terrorforsker: – Meningsløst

NULL EFFEKT: Terrorforsker Magnus Ranstorp mener radikaliserte muslimer ikke bryr seg om hva samfunnet sier om dem. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp tror et «taper»-stempel vil ha liten effekt på radikaliserte muslimer.

– De bryr seg ikke om vi kaller dem tapere. Det er en god beskrivelse av dem, men det er helt meningsløst å tro at de bryr seg om hva vi synes om dem, sier professoren ved Försvarshögskolan til VG.

Han mener det eneste som vil stikke er om foreldre, venner og det lokale miljøet rundt disse menneskene viser at de tar avstand. For de som står i faresonen for å bli radikalisert tror han heller ikke et slikt stempel vil ha noe for seg.

– I så fall er det snakk om et marginalt nivå. Her må mer kraftfulle verktøy til. Man må sette press på de radikale miljøene, samtidig som man gjør forebyggende arbeid i miljøene rundt disse menneskene, sier forskeren.

Radikaliserende utspill

I motsetning til Ranstorp, som mener at ordbruken til Raja ikke vil ha noe å si, mener Yousef Assidiq i JustUnity at utspillene til politikeren kan virke radikaliserende i seg selv. Spesielt reagerer han på at stortingspolitikeren skriver at noen «tapere» allerede er så radikaliserte at det ikke finnes noen vei tilbake.

– Det er aldri for sent før man står der med fingeren på avtrekkeren og faktisk trykker på den. Til og med når man har planlagt en terroraksjon, har man fremdeles en mulighet til å snu, sier han.

Han legger til at jo mer radikaliserte personene er, jo vanskeligere vil det være å påvirke dem. Likevel kan man ikke gi opp, mener Assidiq. Terrorforsker Ranstorp er derimot enig med Venstre-politikeren i at noen av disse menneskene er tapt.

– Det er veldig sjeldent at disse personene klarer å komme tilbake. De fleste som kommer hjem etter å ha fått terrortrening i for eksempel Syria, vender tilbake til sine gamle miljøer og påvirker disse, sier den svenske professoren.

– Våre ungdommer

For å hindre terrorangrep trekker Abid Raja frem grensekontroll som et av de viktigste bidragene. Dette for å hindre at mennesker kan reise fritt inn i landet for å begå terror etter å ha fått terrortrening i Syria eller andre steder.

Også dette er meningsløst, mener Ranstorp.

– Det er helt feil å tro at grensekontroll vil gi beskyttelse. Det blir en falsk trygghet. De personene som begår terror er ofte mennesker som er i landet allerede, sier terrorforskeren, og legger til at samarbeidet mellom sikkerhetstjenestene er det som kan hindre terrorangrep.

Heller ikke Assidiq er enig i at grensekontroll er løsningen.

– Det fungerer ikke å sperre grensene. Disse menneskene må komme hjem. Da vil de få en straff, og da er det kriminalomsorg og rehabilitering vi må fokusere på. Dette er våre ungdommer, om vi liker det eller ikke, sier han til VG.

Raja: – Assidiq er naiv



Raja sier til VG at han i likhet med Assidiq mener man ikke skal gi opp mennesker.

– Jeg er enig med Assidiq i at man alltid skal jobbe for å snu mennesker til det bedre, også verstingene. Men vi skal ikke være naive - noen vil rett og slett ramme samfunnet med alle mulige midler, og noen vil vi aldri lykkes med å snu. Vi må ikke være naive i møte med ekstremister. Mitt mål er å få frem at vi må beskytte samfunnet mot disse, sier han.

Han opplever Assidiq som naiv i denne sammenhengen.

– Ikke alle ekstremister kan endres. Assidiq er naiv; vi politikere har ikke råd til å være naive. Jeg nekter å akseptere at Norge skal være naiv i møte med nye trusselbilder.

Han mener dessuten at grensekontroll henger sammen med sikkerhetstjenestens arbeid.

– Jeg mener faktisk at mennesker som har fått terrortrening ute ikke bør kunne reise ubemerket og fritt inn i landet for eventuelt å kunne begå terror her. Det handler om etterretningssamarbeid på tvers av landegrenser. Det er et arbeid jeg mener må intensiveres ettersom trusselbildet blir tydeligere, sier Raja.

