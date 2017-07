Abid Raja drakk råmelk rett fra jur – ikke penis

Venstre-politikeren har måttet tåle mye fleip på egen bekostning etter uttalelsen «Det morsomste var å få råmelk rett fra oksen inn i kjeften, det var jævlig moro».

Det er i et intervju med Nationen at Venstre-profilen snakker om landbruk. Her forteller han ut om da han dro tilbake til Pakistan i 6. klasse.

Her forteller han om onkelens store, svarte bøffelokse som han hadde det moro med. Og her faller altså uttalelsen: «Det morsomste var å få råmelk fra oksen rett inn i kjeften, det var jævlig moro. Det var altså min første opplevelse med landbruk».

Men bøffelokser produserer som kjent ikke melk, dermed blir det Twitter-humor på politikerens bekostning. Der insinueres det at det må være noe annet Venstre-profilen har fått i kjeften:

VG får tak i Raja på tur i fjellheimen, og han tar glippen med et stort smil. Og oppklarer:

– Altså, jeg ser den «bommerten» der. Mulig jeg i farta brukte «bøffelokse», mulig jeg sa bøffelmelk og journalisten synes bøffelokse hørtes mer moro ut, skriver Raja i en SMS og tilføyer:

INGEN OKSER I SIKTE: Abid Raja koser seg i den norske fjellheimen med kona, brunost og Kvikklunsj i ferien. Foto: Nadia Ansar

– Selvsagt har jeg ikke fått noe i munnen som kommer ut av bøffeloksepenis, vi muslimer kan være litt rare – men vi er ikke så rare og ekle.



Raja understreker at han snakker om det man på panjabi kaller Majj, en stor bøffelmelkku.

Samtidig benytter han anledningen til å snakke om hva han omtaler som «ekle» matvaner, både norske og pakistanske.

– Som for eksempel å spise lammehjerne og testikler. Det går under navnet «thak-a-thak», det er lyden fra en jernplate når kokken hamrer løs på kniven på platen mens han kutter opp hjernemassen og testiklene under høy varme. Min svigerfar elsker det, men han har aldri klart å lure det i meg, skriver Raja med et smilefjes.