Abid Raja åpner for å ta over Venstre

CAFÉ SKANSEN (VG) Krisen fortsetter for Venstre og Trine Skei Grande (47). Nå mener velgerne at Abid Raja (41) er like egnet til å lede partiet som Grande.

Hverken ny kommunikasjonsstrategi eller en kansellert sommerferie for Grande ser ut til å løse Venstres dypt alvorlige velgersvikt.

I et halvt år har Venstre ligget under sperregrensen på fire prosent på snittet av alle nasjonale meningsmålinger, ifølge nettstedet pollofpolls.no.

Og partileder Grande får heller ingen trøst fra dagens VG-måling: Partiet hun leder får fattige 3,5 prosents oppslutning. Det ville gitt bare to seter i Stortinget.

De siste månedene har Trine Skei Grande avlyst sin egen sommerferie og snudd helt rundt på sin egen kommunikasjonsstrategi for å snu situasjonen. Så langt uten at hun altså har fått partiet over sperregrensen.

Folket ser også ut til å være i tvil til om Grande er den som er best egnet til å være partileder i Venstre.

I en måling InFact har utført for VG svarer kun 18,6 prosent at de mener Grande er best egnet til å lede partiet. Men tallene viser også at Grande har fått en solid utfordrer:

Nær like mange, 17,9 prosent, mener Abid Raja er bedre egnet.

Infacts fagsjef påpeker at dette er innenfor feilmarginen.

– Det er ingen forskjell mellom Trine og Abid i målingen. Det er ikke akkurat noe folkekrav om at Trine skal lede Venstre, sier Knut Weberg.

Når Grande går av som partileder, er Raja favoritten til å overta jobben etter henne, viser målingen.

Ukronet kronprins

Raja er førstevalget både blant folk flest og blant Venstres egne velgere, og danker dermed ut dagens to nestleder Ola Elvestuen og Terje Breivik.

KLEMMER TIL: Stemningen var god på Cafe Skansen da VG fredag møtte Venstre-leder Trine Skei Grande og Abid Raja. Foto: Tore Kristiansen , VG

Trine Skei Grande har invitert VG til å møte henne og partiets ukronede kronprins på Café Skansen i Oslo sentrum for å snakke om krisen.

– Nå er jeg bare innstilt på å få til et bra valg. Jeg jobber som bare det for å få tallene på meg og mest på Venstre til å gå opp. Vi har blitt litt kranglefanten på borgerlig side. Nå skal vi breie oss ut, sier Grande om VGs måling.

– Hva har du gjort feil?

– Jeg tror vi ble oppfattet altfor kranglete ved høstens budsjettrunde. Jeg er den første til å innrømme det.

– Hvor lenge kan du sitte som Venstre-leder?

– Jeg planlegger ut fra at dette valget skal gå bra.

– Og hvis ikke, hvor lenge er du Venstre-leder?

– Det er et spørsmål man ikke svarer på. De tankene skal jeg ha bak i hjernebarken min. Min soleklare plan er at vi skal lykkes i valget, så får vi vurdere hvilken stall vi har på Stortinget og hvordan vi skal jobbe videre, sier Grande.

– Det varmer

At Abid Raja er den folk flest ønsker at skal overta partiet etter henne, kommenterer hun slik:

– At Abid er populær også blant dem som ikke liker meg, er kjempebra, sier Grande.

– Hva tenker du om at du er like populær som sjefen?

– Jeg så på tallene sammen med min kone som er psykolog, og hun spurte hva jeg tenkte inni meg. Jeg tenker at det varmer at folk er fornøyde med innsatsen jeg gjør, sier Raja.

– Kan du bli Venstres neste partileder?

– Det er hyggelige tall. Men det er Trine som er leder, og hele partiet og jeg står samlet bak henne. Det er ingen lederdiskusjon nå. Hva som skjer i fremtiden, er hypotetisk. Alle som er stortingsrepresentanter må være villige og motiverte til å påta seg alle oppgaver partiet mener de skal ta.

– Og det er du?

– Selvfølgelig. Jeg er mentalt forberedt på alt. Men det er ingen problemstilling nå, sier Raja.

Ettersom Venstres oppslutning er lav, er antallet Venstre-velgere i VGs måling for få til at det kan trekkes klare konklusjoner. Men resultatet viser samme tendens som hos velgere flest:

Nesten 50 prosent av dem som oppgir å ha stemt Venstre ved forrige valg, mener andre er bedre egnet enn Grande til å lede Venstre i dag. Bare 32,8 prosent mener Grande er best egnet.

– Med et så lite utvalg, er feilmarginen høy, men det vi kan si er at Venstre har vansker med å få frem budskapet, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.

– Det viktige for meg fremover er at Venstre blir bedre likt. Det handler ikke om meg som person. Jeg tror både jeg og Venstre har blitt sett på som kranglete, nå skal vi ut å vise velgerne alt hva vi har fått til på borgerlig side, sier Grande.

– Et lederemne

– Ser du for deg at Abid Raja er en lederkandidat når du går av, Grande?

– Abid er et lederemne, han har evne til å ha mange jobber i Venstre fremover. Men jeg har lovet at jeg ikke skal være en partileder som peker ut hvem som skal komme etter meg, sier Venstre-lederen.

Den klareste tendensen i VGs måling, er imidlertid at nær halvparten av velgerne ikke vet hvem som er best egnet til å lede Venstre hverken i dag eller når Grande går av. Det er fordi velgerne er likegyldige til Venstre, forklarer Weberg.

– De klarer ikke å vekke den store interessen der ute, sier Weberg.