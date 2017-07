Venstre om utsettelse av dobbelt statsborgerskap: – Listhaug må få ut fingeren

I mars i fjor ba Stortinget regjeringen redegjøre for muligheten til å åpne for dobbelt statsborgerskap. Forslaget er ennå ikke på plass.

– Dette er jeg oppgitt over. Det er fordi Stortinget har bedt regjeringen om å komme med et forslag som åpner for dobbelt statsborgerskap, men så har det blitt utsatt og utsatt og utsatt og utsatt. Det er ikke rimelig at det tar så lang tid når Stortinget er utålmodige, sier Sveinung Rotevatn (V) til VG.

I mars i fjor sendte Stortingets kommunal- og forvaltningskomité en innstilling der de ba regjeringen utrede saken. Et flertall i komiteen viste til at utviklingen i Europa har gått i retning av at flere har åpnet for dobbelt statsborgerskap.

Nesten ett og et halvt år etter innstillingen er fortsatt ikke et lovforslag lagt fram. I begynnelsen av juni svarte daværende konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg på et skriftlig spørsmål fra Rotevatn at et forslag vil legges fram snarest mulig.

– Store praktiske konsekvenser



Før jul lovet innvandringsminister Sylvi Listhaug at et forslag vil komme i løpet av våren. I mai i år viste imidlertid Sandberg til at spørsmålet var til debatt på landsmøtene til Frp og Høyre, og forslaget ble utsatt igjen.

Rotevatn er ikke fornøyd med at et forslag ennå ikke ligger på bordet, og begrunner misnøyen sin med at dette er et spørsmål som har store praktiske konsekvenser for mange.

– Det sitter tusenvis av nordmenn i utlandet som ønsker å kunne ta fullt ut del i samfunnet de bor i. Det kan de ikke fordi Norge er et av få land som ikke tillater dobbelt statsborgerskap. I tillegg er det utlendinger her i landet som vil være med å delta, for eksempel ved å bruke stemmeretten, sier han.

Regjeringspartiene Høyre og Frp gikk begge inn for å tillate dobbelt statsborgerskap på landsmøtene sine.

VG skrev i fjor høst om NRK-programleder Thomas Seltzer som blir nektet norsk statsborgerskap. Seltzer er født på Hamar, med amerikansk far og norsk mor, og bodde i Wisconsin i USA frem til han var seks år.

Mener det er få motargumenter



AVVENTET: Sylvi Listhaug har vært i permisjon fra mars til begynnelsen av juli. Per Sandberg overtok da ansvaret. Departementet avventet med å legge fram et forslag om dobbelt statsborgerskap til etter landsmøtesesongen. Foto: Odin Jæger , VG

Det er bare unntaksvis at norsk lov åpner for dobbelt statsborgerskap: Enten fordi du ikke kan løse deg fra ditt tidligere statsborgerskap, om du fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene ved fødselen eller om du er norsk statsborger og får statsborgerskap i et annet land uten å ha bedt om det.

Ifølge Rotevatn er innføring av dobbelt statsborgerskap også god integreringspolitikk.

– Det finnes ingen gode motargumenter. Mange land tillater dette. Her mener jeg regjeringen viser mangel på respekt for Stortinget og sine egne landsmøter. Dette er ikke akkurat en omlegging av pensjonssystemet eller en ny Nasjonal transportplan. En ny paragraf i statsborgerskapsloven er det som trengs. Nå må Listhaug få ut fingeren, slår han fast.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til VG at de har avventet vårens landsmøter og for tiden jobber med saken.

