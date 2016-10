Venstre hevder Frp takket nei til skattekutt på 9,2 milliarder

Venstre hevder de tilbød Frp-leder Siv Jensen å kutte skatter og avgifter med mange milliarder kroner for å få til et grønt skifte, men at Frp-lederen ikke var interessert i det.

VG fortalte søndag om hvordan avgiftene har økt over tre milliarder kroner med Siv Jensen som finansminister.

I en e-post til VG i helgen skyldte Jensen på Venstre for de økte avgiftene:

Sivs halve historie



«Gjennom tre år med budsjettforhandlinger har KrF og Venstre fått gjennomslag for å øke energi- og miljørelaterte avgifter med hele 3,1 milliarder kroner» skriver Jensen, blant annet.

SKUFFET: Finanspolitisk talsperson Terje Breivik i Venstre, her i Stortingets vandrehall etter at finansministeren hadde holdt sin finanstale torsdag formiddag i forrige uke. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Men finanspolitisk talsmann Terje Breivik er ikke spesielt imponert over historiefortellingen til Frp-lederen.

– Siv Jensen forteller bare halve historien når hun skylder på Venstre for avgiftsøkningene. Uten Venstre i budsjettforhandlingene kunne avgiftsøkningene ha vært verre, sier Breivik til VG.

Han trekker frem et konkret eksempel på dette:

– Etter budsjettforhandlingene i fjor kom det store lettelser i bilavgiftene. Hadde det ikke vært for at Venstre løftet dette frem, så hadde ikke det blitt noe av. Venstre er like mye et avgiftslette-parti, som vi er et avgiftsparti. Vårt mål er at det skal lønne seg å ta grønne valg for å få ned klimautslippene, sier Breivik.

Venstre: Disse kuttene ble avvist



Frem til i høst forhandlet de fire partiene på borgerlig side for å få til en enighet om et grønt skatteskifte. I disse forhandlingene lå en rekke forslag til endringer i skatte- og avgiftssystemet på bordet.

Uker før statsbudsjettet: Ernas hemmelige avgifts-forhandlinger kollapset

For første gang letter nå Venstre på sløret overfor VG om hvilke forslag de la frem som innebar skatte- eller avgiftslettelser for folk flest.

– Dette er forslag til lettelser i skatter og avgifter, som Venstre har lagt på bordet og som Høyre og Frp så langt har sagt nei til eller avvist, sier Breivik.

Her er Venstres forslag til grønt skifte-lettelser:

• Grønt skattefradrag til alle: 4,5 mrd.

• Fjerne moms på kollektivtrafikk (ikke fly): 0.8 mrd.

• Fjerne omregistreringsavgiften: 1,4 mrd.

• Skattefritak for månedskort på kollektivtrafikk betalt av arbeidsgiver: 2 mrd.

• Skattefradrag på ENØK-tiltak i private boliger: 0,3 mrd.

• Ekstra reduksjon i månedskort-prisen på tog: 0,2 mrd.

Totalt er Venstres forslag til avgiftskutt på hele anslagsvis 9,2 milliarder kroner. Ingen av disse tiltakene ble tatt inn i statsbudsjettforslaget for 2017. De fleste kostnadsestimatene Venstre har brukt er ifølge Venstre utarbeidet av Finansdepartementet.

– Det grønne skatteskiftet som Venstre jobber for handler like mye om å gjøre det billigere for folk å ta grønne valg som det handler om å øke avgiftene. Vi skal bruke skatter og avgifter aktivt sammen med markedet, og da må vi også bruke gulrot. Venstre har kommet med forslag som både er bra for klimaet og samarbeidsklimaet, sier Breivik.

I en tekstmelding sendt VG via sin rådgiver Andre R. Kolve skriver Jensen:

«Jeg kommenterer ikke spekulasjoner omkring forhold som eventuelt har blitt diskutert i interne forhandlinger».