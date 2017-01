Fattighusets styremedlemmer ga pengegave til seg selv

Fattighuset skulle sørge for at fattige barnefamilier i Oslo fikk reise på sommerferie. Av fem som fikk penger var tre styremedlemmer i Fattighuset.

I fjor vår ble Fattighuset kontaktet av et minnefond som ønsket å gi penger til fattige barnefamilier i Oslo – slik at barna i disse familiene kunne få lov til å reise på sommerferie.

Fattighuset ble bedt om å finne fem familier blant sine brukere som skulle få 10.000 kroner hver øremerket ferieaktiviteter. Fattighuset har i dag rundt 300 medlemmer og omtrent 40 frivillige. Antall brukere er sannsynligvis enda høyere.

Men i stedet for å fordele pengene blant brukerne, ble det i styremøte bestemt å gi dem til flere av medlemmene i Fattighusets eget styre.

VG har tilgang på eposter som har blitt sendt mellom Fattighuset og de som ønsket å donere penger til Oslos fattige barnefamilier.

Fikk 10.000 hver

Der takker styret for den sjenerøse henvendelsen:

STYRE: Wenche Beate Andersen er opplyst som styreleder for Fattighuset. Foto:

«Tusen tusen takk for henvendelsen og fantastisk at vi kan få enda en mulighet til å glede flere familier. Denne gangen fem, jeg har ikke ord om hvor takknemlige vi er. Vi skal sette oss ned sammen, vi som er i styret å finne ut hvilke familier som skal være så heldig å få en ferie fra dere, før jeg sender deg en tilbakemelding. Høres det ok ut?», skriver ett av styremedlemmene i en epost.

Noen dager senere går det en ny epost fra Fattighuset til minnefondet der det opplyses hvilke familier som skal få penger til å reise på ferie – med en kort beskrivelse av hver av de fem heldige.

«Med vennlig hilsen fra alle familiene og undertegnede ønsker vi dere en god sommer og tusen takk igjen», signeres mailen.

Det som imidlertid ikke opplyses er at tre av dem som blir tildelt 10.000 kroner hver – er styremedlemmer i nettopp Fattighuset.

VG har vært i kontakt med Wenche Beate Andersen, som ifølge Brønnøysundregistrene er styreleder for Fattighuset – og var én av dem som fikk 10.000 kroner.

– Nei, nei, nei. Dette vil jeg ikke kommentere. Dette er taushetsbelagt styreinformasjon, sier Andersen – og viser videre til styremedlem Sverre Rusten.

Rusten, som er medieansvarlig i Fattighuset, bekrefter overfor VG at fordelingen av pengene gikk mellom styremedlemmer.

Ekstraordinært styremøte

– Ja, det stemmer at tre av dem var styremedlemmer. Isolert sett var det greit, men i ettertid skulle jeg ønske vi gjorde det annerledes, med mer spredning.

Rusten redegjør slik for saksbehandlingen av minnefondets donasjon:

TALSPERSON: Styremedlem Sverre Rusten bekrefter at pengene ble fordelt internt i styret. Han var selv ikke blant mottagerne. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Vi fikk en mail fra minnefondet, og hadde et ekstraordinært styremøte hvor vi ble enige om å finne godt egnede familier. På neste møte skulle vi komme med fem kandidater, men vi gjorde alle en dårlig jobb med det. Vi endte med disse fem, som isolert sett er greie nok, men i ettertid skulle jeg gjerne sett at vi gjorde det bedre.

– Hva mener du med at de isolert sett er greie?

Drives av fattige

– Jeg vil presisere at jeg var med på vedtaket, så jeg er medansvarlig for det vi gjorde, men jeg var ikke en av dem som fikk ferie. Men hver og en av de fem som fikk penger var fattige familier. Likevel ville det tatt seg bedre ut om vi fant noen utenfor styret. Helheten ble feil i den forstand at dersom det bare hadde vært ett styremedlem, så hadde det sett bedre ut, sier Rusten.

– Vet du hva resten av styret mener om dette?

– Nei, dette er min vurdering. Det er kommet kritikk i etterkant, og det skjønner jeg, sier Rusten.

– Ble pengene brukt på ferie?

– Jeg vet ikke. Jeg kan ikke si sikkert om noen har sjekket at de ble det. Jeg vet at det ble etterlyst bilder, men det er ikke alltid folk er så samarbeidsvillige. Det kan bli glemt. Det jeg vet er at folk har vært på ferie, og at minst så mye penger er brukt. Det jeg ikke vet er i hvilken grad dette er sjekket av oss.

Rusten sier at han ikke kan huske at noe lignende har skjedd før, heller ikke ved donasjoner av gaver. Han legger til at Fattighuset er drevet av fattige selv. Alle frivillige, både styremedlemmer og andre medlemmer, er selv fattige, understreker han.

VG har vært i kontakt med det aktuelle minnefondet, som ikke ønsker å uttale seg.