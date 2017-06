Dårlige veier medvirket til hver tredje dødsulykke

Høy fart, feilvurderinger og dårlige veier bidrar til dødsulykkene i trafikken.

Det viser Statens vegvesens dybdeanalyser av fjorårets dødsulykker på norske veier. Da mistet 135 mennesker livet i trafikken.

Det er ikke bare sjåførene som har skylden for at det går galt, selv om manglende førerdyktighet vurderes å ha vært en medvirkende faktor i 50 prosent av dødsulykkene. Andre faktorer som spiller inn er høy fart (35 prosent), ruskjøring (23 prosent) og tretthet (8 prosent).

Veien og veimiljøet vurderes altså å ha vært medvirkende faktorer i 33 prosent av dødsulykkene. Det er opp fra et gjennomsnitt på 27 prosent i perioden 2005–2016.

– Det er en betydelig andel og vi er ikke helt sikre på hvorfor vi ser denne økningen, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til VG.

Forhold ved veien som oftest medvirker til dødsulykker er svinger, sikthindringer, hull, defekter og mangelfull skilting og oppmerking.

– Her har veieier et avgjørende ansvar og gode muligheter til å bidra til at trafikkulykker ikke har potensialet til å utvikle seg til dødsulykker, heter det i rapporten.

– Burde Statens vegvesen ha gjort mer?

– Det har blitt bevilget mer penger til å bygge nye veier enn på lenge, men det er begrenset hvor mye nytt som kan bygges. Vi og andre veieiere må se hva vi kan gjøre med det eksisterende veinettet. Og det har sine gamle feil og mangler som det tar tid å identifisere og rette opp, sier Ranes og peker på at fylkeskommunene eier nesten halvparten av Norges offentlige veinett på rundt 100 000 km.

Men veien anses sjelden å ha vært den direkte årsaken til dødsulykkene.

– Det er ofte sjåføren som gjør en feilvurdering først, men så kan dårlige løsninger på veien forsterke en uheldig situasjon og bidra til alvorlige konsekvenser, for eksempel hvis det står trær eller steiner nær veien, sier Ranes.

I 34 prosent av fjorårets dødsulykker har feil og mangler ved kjøretøyene sannsynligvis medvirket til ulykkene. Vær og føreforhold sto for 10 prosent.

Farlig fart

De mest alvorlige trafikkulykkene skjer om sommeren og tidlig på høsten når det er bart på veien og lenge lyst. Årsak; da kjører vi fortere.

– Hvis farten er for høy, har du brukt opp sikkerhetsmarginen din. Når det først skjer en ulykke får den desto mer alvorlige konsekvenser når farten er høy, sier Ranes.

Siden 2005 har Ulykkesanalysegruppene (UAG) i Statens vegvesen gransket alle dødsulykker på norske veier for å finne årsaken til ulykkene. Selve ulykkesrapportene var unntatt offentlighet fram til VG i 2014 avslørte at rapportene i ni år også var hemmeligholdt for etterlatte, politi og domstol. VG vant pris for avsløringene.

Etter VGs avsløringer ble ulykkesrapportene obligatoriske i retten.

VGs journalistikk om dette ble prisbelønnet. I 2015 mistet 117 mennesker livet på norske veier.

– Det er det laveste vi har hatt siden 1947, sier Ranes som kan opplyse at antall drepte hittil i år er 44.