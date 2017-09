Vannsabotør tatt på fersken av viltkamera - politiet tror han har holdt på i åtte år

Politiet ber om tips etter at en mann har sabotert vannforsyningen på Snarøya gjentatte ganger siden 2009.

Det melder seg for alle og enhver et behov, en gang i blant, for å lette på trykket.

Men både Vann- og avløpsavdelingen i Bærum kommune og Oslo-politiet har fått nok av den mystiske vannsabotøren som har hjemsøkt vannforsyningen på Snarøya de siste åtte årene.

Den ukjente mannen har ved flere anledninger åpnet ventilene og dermed fjernet vanntrykket for halvøya sør for fylkesgrensa. Historien, og politiets etterlysning, ble først omtalt i Budstikka.

– Dette er en meget spesiell sak. Jeg har jobbet lenge i politiet ute i Sandvika, også mens det var Asker og Bærum politidistrikt, og i 2014 fikk vi anmeldelse på dette fra Bærum kommune, sier politioverbetjent Steinar Slotte i Oslo politidistrikt til VG.

Totalt sju anslag



Kommunen registrerte riktignok den første hendelsen i 2009, forteller Slotte. Så gikk det to år, før noen hadde vært nede i en kum og åpnet ventiler igjen i 2011.

– I 2014 kom det tre anslag med noen måneders mellomrom, i juni, i august og i september. Dette skjer midt på natta, typisk mellom 03.00 og 05.30, sier han.

Det var da kommunen besluttet å anmelde. Og da Super-Marios onde stebror slo til igjen i 2015, tok politiet et utradisjonelt verktøy i bruk. Flere viltkameraer ble montert i utvalgte kummer.

De får stå ensomt på post i to år, men så, Bærum 31. august:

– Da ryker han inn på det. Kameraet sender bilder til en overvåkingsstasjon som Vann- og avløpsavdelingen har på Rud, så de får bildene. Det tar også en video, men den har gjerningsmannen, forklarer Slotte.

Demonterte kameraet – la igjen utstyr



Etter det politiet forstår, har mannen fått panikk idet han oppdaget kameraet, og revet det ned og demontert det på stedet. Men i oppstandelsen har han lagt igjen verktøy nede i kummen, og Slotte er optimistisk med tanke på å få hentet inn DNA-spor herfra.

– Vi mener det mest sannsynlig er samme mann som har gjort dette siden 2009, sier Slotte, som er usikker på hva slags motivasjon som kan ligge bak.

– Det blir spekulasjon, men det kan jo være en kar som har noe med Bærum kommune å gjøre. Det er mye man kan tenke seg, men han kan for eksempel ha noe imot Bærum eller Vann- og avløpsavdelingen.

Livsfarlig



Det som uansett er sikkert, er at handlingen er grovt uforsvarlige. Ikke bare risikerer mannen å drukne seg selv mens han åpner ventilene og tapper vanntrykket for hele Snarøya og Oksenøya – han setter også andres liv på spill, opplyser Slotte.

– Det er farlig fordi brannvesenet ikke vil få trykk på slangen. Om det skulle oppstå en brann i den perioden hvor det ikke er trykk, så vil det kunne få fatale konsekvenser.

Derfor ser politiet alvorlig på saken, og Slotte ber nå publikum som måtte dra kjensel på «rørleggeren» om å ta kontakt med politiet.

– Rykket ut så raskt vi kunne



Kommunalsjef Jan Willy Mundal for tekniske tjenester i Bærum kommune sier til VG at politiet har vært løpende orientert om sabotasjen.

– Det var løpende dialog med politiet i tidsrommet 2009 til 2014, og denne dialogen munnet ut i en politianmeldelse. Vi har jobbet tett med politiet siden da.

– Åpningen av vannventilene ble registrert på vårt driftsovervåkningssystem, og ventilene ble stengt igjen så snart vakta kunne rykke ut. Det betyr at beredskapen overfor brannvann ble opprettet etter en kort tid, sier Mundal, som anslår at det gikk mellom en halv time til to timer fra sabotøren hadde gjort sitt, og til vanntrykket var oppe igjen.