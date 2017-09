Valgforskeren er død: – Hvordan kan det være valg uten Frank Aarebrot?

Politikere, studenter og kolleger sørger etter at den profilerte og respekterte valgeksperten og professoren gikk bort lørdag kveld.

Flere la seg lørdag med viten om at Frank Aarebrot var gått bort, eller våknet søndag til den triste nyheten. Bare to dager før valgdagen mistet Norge sin mest profilerte valgforsker, og 70-åringen har berørt mange mennesker i sin karrière og samfunnsengasjement.

Aarebrot ble innlagt på sykehus og hasteoperert mandag etter et hjerteinfarkt. Lørdag kveld skriver familien på Facebook at bergenseren har holdt sin siste forelesning.

– Det er med sorg vi melder at pappa er gått bort i kveld, står det.

Valgeksperten rakk å forhåndsstemme ved årets Stortingsvalg.

Aarebrot til VG i august: – Det kan bli kaos på Stortinget

Samler politikere i sorgen

En rekke politikere, som Trine Skei Grande (V) og statsminister Erna Solberg, har tatt i bruk sosiale medier for å hylle den avdøde professoren. Sistnevte takker professoren for at han har gjort folk litt klokere.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har skrevet et lengre innlegg på Facebook, og forteller til VG at han kaller Aarebrot mesternes mester blant norske statsvitere.

– Han kunne Norge på rams og kommuniserte bedre og bredere enn noen annen fra auditoriet til radioen og folkemøtene. Det er et vemodig sammentreff at han går bort mens vi andre forbereder oss på å gå til stemmelokalene, sier han.

Støre tror norske politikere samles om sorgen i tapet av Aarebrot, og at alle som er opptatt av politikk viser respekt for hans arbeid.

– Det tror jeg vi er enige om gjennom hele det norske, politiske landskapet. Her tror jeg vi er enige, her kan vi legge uenighetene til side, sier statsministerkandidaten.

Minnes i sosiale medier

Audun Lysbakken (SV) var én av flere politikere som studerte på Universitetet i Bergen.

– Jeg hadde Frank som foreleser for 20 år siden. Bare å være på forelesningene var som et eventyr. Han hadde en unik begavelse i formidling, og vi har hatt mange gode samtaler i årene etter. Han var et raust og godt menneske, sier han til VG.

Lysbakken synes det er ekstra spesielt at Aarebrot døde i innspurten av valget.

– Det kommer til å gjøre savnet av Frank veldig tydelig og konkret allerede i morgen, på en dag der han ville tatt stor plass og mange av oss ville lyttet til analysene hans. Vi er midt oppe i det han synes var kanskje det mest spennende av alt, sier han.

– Unik



Aarebrot var professor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, og gikk av 31. januar i år. I april holdt han sin siste formelle forelesning.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, forteller at Aarebrot var en formidler uten sidestykke blant norske akademikere og professorer.

– Han levde helt og fullt opp til mottoet om at kunnskap kommer best til sin rett når den deles raust. Han hadde spesielle evner for formidling – han inspirerte studenter og andre som ikke mange kan gjøre, forteller rektoren.

Han hyller professoren for hans positivitet og raushet, og forteller at han rekrutterte mang studenter til universitetet etter å ha besøkt videregående elever.

– Han var elsket av studentene. Det er et stort tap fordi han var helt unik, sier Olsen.

Politisk redaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen, studerte under professoren ved Universitetet i Bergen.

– Man kan nesten spørre hvem som helst på gaten, så har de et forhold til Frank Aarebrot. Tomrommet etter ham er stort, og det er vanskelig å fylle. Særlig nå som det er valg tenker man «hvordan kan det være valg uten Frank Aarebrot», sier hun til VG.

Gudbrandsen forteller at Aarebrot viste et fantastisk samfunnsengasjement som alltid var tilstede i bybildet.

– Han stilte opp på alt, forteller hun.