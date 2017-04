Når Jonas Gahr Støre i morgen åpner Arbeiderpartiets landsmøte, er det med de dårligste målingene på snart fire år. Nå får han og resten av partiledelsen klar beskjed fra egen grasrot: Bli tydeligere.

– Situasjonen er kritisk og burde bekymre Ap-ledelsen når de i april ligger nede på 31-tallet på målingene, mens Ap i høst lå på i snitt 36 prosent på målingene, sier valgforsker og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo til VG.

Etter at Jonas Gahr Støre overtok som partileder har Ap ikke gjort det dårligere på meningsmålingene enn partiet gjør det nå, med et snitt på 31,3 prosent så langt i april, ifølge nettstedet Pollofpolls.no.

Kun i juli i fjor gjorde Støre det like dårlig på målingene, men dårligere har det ikke stått til på snart fire år – og nå er det bare fem måneder til valgdagen.

Det skjer til tross for at regjeringspartiene Høyre og Frp samlet har falt på målingene.

Istedenfor har Senterpartiet bykset frem og gjort den ene rekordmålingen etter den andre denne våren, og er nå Norges tredje største parti.

– Det jeg ser i bakgrunnstallene er at vi har mistet velgere til Senterpartiet, men like mange til gjerdet. Jeg ser jo på målingene for Arbeiderpartiet, som er det partiet jeg leder. Men det prosjektet jeg har, om å bidra til regjeringsskifte, krever at vi får flertall sammen med andre. Alle målingene er fulgt av den konklusjonen og det resultatet er innen rekkevidde. Det klarer ikke Arbeiderpartiet alene, vi må gjøre det med andre. Summen av målingene har vært godt nytt for det politiske Norge som ønsker et regjeringsskifte, sier Støre til VG.

Ikke Aps dagsorden



Han forklarer det dramatiske fallet på målingene med at han og partiets saker ikke har kommet «på dagsorden».

– Jeg tror det skyldes at det ikke har vært en dagsorden som har fokusert på de sakene som er viktigst for Ap. Jeg føler meg trygg på, noe fremtiden får vise, at vi får et løft når sakene i større grad dreier seg om saker velgerne alltid er opptatt av. Jeg er ikke overrasket over at vi har vært i den krevende situasjonen med den dagsordenen som har vært de siste månedene, men allikevel er det et fullt ut levelig utgangspunkt, sier han.

Litt å gå på



Senterparti-kronprins og stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) fra Rogaland fester ingen lit til Støres forklaringer om dagsorden-problemer.

– Jeg tror sakene som er på dagsordenen nå, vil være der lenge. Et stort parti som Ap må selv sørge for at sakene deres havner på dagsorden. Det har de mulighet til.

– Har Ap vært flinke til å få sakene sine på dagsorden hittil?

– De har litt å gå på for å si det sånn, sier Pollestad.

Politikerprat



At Ap-ledelsen har litt å gå på er det ikke bare Pollestad som mener. I forkant av Ap-landsmøtet i helgen har partiets lokallag i Levanger i Nord-Trøndelag har sett seg nødt til å sende inn et skriftlig forslag til Ap-landsmøtet hvor de bønnfaller partiet om å bruke et klart og tydelig språk.

«Det gjelder alle oss som jobber på grunnplanet, men ikke minst også våre fremste politikere som hyppig er framme i ulike media. Vi registrerer at den politiske språkbruken ofte bærer preg av for mye tåkeprat, eller det mange velger kaller politikerprat. Det må vi unngå», skriver partilaget.

– Fallet på målingene kan absolutt skyldes at vi har snakket så folk ikke forstår oss. Vi må snakke så folk forstår hva vi mener, hva vi vil og hva som er våre argumenter. Det synes jeg ikke vi gjør en på god nok måte nå. Det gjelder oss alle, også Jonas, sier nestleder Kai Lennart Johansen i Levanger Ap, og utdyper:

– Både vi og de andre partiene har politikere i ledelsen som bruker for vanskelig ord, fremmedord, som tilslører virkeligheten. Det viser en manglende forståelse for vanlige folk, og det skaper avstand mellom folk og politikere, sier nestleder Kai Lennart.

– Jonas er et våkent menneske, så hvis han tar til seg det jeg sier vil han se at et enkelt budskap er troverdig for folk, sier Levanger-politikeren.

Avstand til folk



Det er ikke bare i Trøndelag at det er bekymring knyttet til partiledelsen. Fet Arbeiderparti advarer mot at partiledelsen har blitt mer elitepreget og mangler folk med vanlig arbeidserfaring.

«Avstanden fra medlemmene til ledelsen kan føles for stor. Dette fører til manglende forståelse hos «grasrota» for avgjørelser som tas av ledelsen i partiet. Dette er uheldig», heter det i et forslaget fra Fet Arbeiderparti i Akershus.

– Dette er et varsku om at vi ikke må glemme hvem vi er for og hvor vi er fra. Vi er et arbeiderparti, derfor er det viktig å ha folk i sentrale posisjoner som har arbeidserfaring fra gølvet, forklarer leder Yngve Lofthus Teigen, og legger til:

– I Sverige går det ganske bra, der har de en statsminister som er tidligere sveiser, sier Teigen.

Opplever at jeg er klar



Jonas Gahr Støre har blitt anklaget av både Høyre, Frp og en rekke kommentatorer for å fremstå som en tåkefyrste.

Selv mener han at han ikke lenger har noen utfordringer med å være en tydelig partileder.

– Tror du Aps svekkelse det siste halvåret kan skyldes deg selv på noen måte?

– Det må andre avgjøre. Jeg har ikke tenkt å gjøre det. Jeg gjør mitt beste.

– Du gjør ikke selvevalueringer?

– Jo, men selvevaluering gjør jeg på mitt lønnkammer.

– Det er stemmer i ditt eget parti som kritiserer partiet for å fremstå tåkete, med en åpenbar referanse til deg som tidligere er omtalt som en tåkefyrste. Sliter du fortsatt med det?

– Nei, jeg opplever ikke det. Jeg opplever at jeg er klar, sier Støre.