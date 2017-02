Vinterferien starter mild og grå – men så kommer kulda!

Mens Nord-Norge ligger i klassisk vinterluft, starter vinterferien i Sør-Norge med kuling, mildvær og mye nedbør med høy, høy snøgrense. Men bare vent!

– Vi har flere milde og våte lavtrykk på vei inn med retning mot Midt-Norge, men som gir regn og mildvær på Vestlandet og i Trøndelag, og bare mildvær på Østlandet, forklarer meteorolog Roar Teigen i StormGeo.

Nord-Norge ligger i helgen i en sone med klassisk polar vinterluft, som betyr mye kaldt og bra vintervær, avbrutt av noen hissige og uberegnelige lavtrykk.

– Vi har et hissig polart lavtrykk på vei inn mot området Vesterålen-Tromsø natt til lørdag. Disse kommer raskt, kan gi vind opp til sterk kuling og liten storm, og følges av torden og hagl. De skyldes den veldige temperaturkontrasten mellom iskald polarluft i høyden og forholdsvis svært varm havoverflate som siger nordover med Golfstrømmen.

Vinterferien 2017 Her er det vinterferie uke 8, altså fra 20. til 24. februar: Oslo, Akershus, Aust-Agder, Hedmark, Voss og Odda i Hordaland, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold.

Finnmark: Fri 23.–24. februar

Vårlig i sør

Mildværet i Sør-Norge gir mer vårlige enn vinterlige forhold i fjellet, og gjør at det snødekket som finnes, vil gå gjennom smelteperioder og vil kunne fryse hardt til igjen – noe som kan gi harde og tøffe forhold for dem som vil på ski.

Men ut over i neste uke trekker høytrykket i sør seg enda lenger sør – og dermed følger den polare lufta med sørover:

– Vi har forhåpninger til et lavtrykk som kommer tirsdag-onsdag, det kan det være litt futt i. Det kan gi et nokså velkomment dryss av snø i fjellet, og redde skiføret. Men i dagene som kommer ser det ut til at jetstrømmen, som gjerne leder alle lavtrykkene fra vest, går inn over Sentral-Europa, mens vi blir liggende i samme polare sone som Nord-Norge ligger i denne helgen. Det kan gi en mer vinterlig avslutning på vinterferieuken, mener Teigen.

I samarbeid med statsmeteorolog Unni Orten Thomsen ved Meteorologisk institutt har VG laget denne oversikten over vinterferieværet:

Lørdag og søndag:

Sør- og Østlandet, fjellet i Sør-Norge: Sørvestlig kuling, inntil sterk kuling i fjellet. Skyet og opphold. Mulig spredt regn lørdag kveld, snø i fjellet. Mildere søndag.

Vestlandet sør for Stad: Vått. Sørvest og vestlig vind, perioder med kuling på kysten. Søndag liten storm ved Stad. Mest regn lørdag med inntil 50 mm på 24 timer. Mildt, opp til 7–8 grader. Snø i fjellet.

Møre og Romsdal og Trøndelag: Vind fra sørvest til nordvest, perioder med kuling. Mye nedbør i Trøndelag – inntil 60 mm på 24 timer. Mildt – 7–8 pluss.

Nord-Norge: Lørdag kuling fra sørvest til nordvest, snøbyger. Lite snø på Finnmarksvidda. Mye nedbør som snø og sludd på Helgeland – inntil 60 mm på 24 timer. Lettere vær søndag, med noen snøbyger i Nordland og i Øst-Finnmark.

Mandag og tirsdag:

Sør- og Østlandet, fjellet i Sør-Norge: Vind fra vest, perioder med kuling. Mildt, spredt nedbør.

Vestlandet sør for Stad: Vestlig vind, mer nedbør, mildt.

Møre og Romsdal og Trøndelag: Perioder med vind inntil kuling, Regn som går over til sludd og snø. Roligere tirsdag, og kaldere.

Nord-Norge: Snøbyger, nordvestlig kuling. Kaldt i på Finnmarksvidda, kan komme ned i minus 20 C.

Onsdag til fredag:

Sør- og Østlandet, fjellet i Sør-Norge: Mer usikre prognoser, onsdag kan gi kuling og nedbør, som kan fortsette torsdag og fredag. Mulig snø fredag. Nå kommer minusgradene mange steder.

Vestlandet sør for Stad: Kuling og regn onsdag, torsdag lettere, men fredag utrygg for mer lavtrykk. Kjøligere.

Møre og Romsdal, Trøndelag: Nordavind og snøbyger. Temp rundt null.

Nord-Norge: Nordlig vind, kuling og snøbyger, og perioder med pent vær. Kaldt.

Helgen 25. og 26. februar:

Sør- og Østlandet, fjellet i Sør-Norge: Stor usikkerhet. Sjanse for høytrykksrygg som kan gi mye bra og kaldt vær.

Vestlandet sør for Stad: Sjanse for høytrykk som kan gi mye pent, kaldt vær.

Møre og Romsdal, Trøndelag: Kommer høytrykksryggen, blir det bra vintervær.

Nord-Norge: Fortsatt kaldt, perioder med pent vær, men også nordlig kuling og snøbyger.