Vinteren skal lugge en måned til

Noe kaldt, tørt og stabilt vintervær er ikke i sikte så langt værprognosene kan se – men noen gode kuldeperioder kan vi få.

Yr eller pent? VGs vær-app sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm.

Last ned her: iPhone/iPad

Android

– Slik det ser ut nå, er månedsvarselet nokså sprikende, men viser også en tendens, nemlig at vi har variabelt vestavær med til dels store lavtrykk og nokså milde inn fra vest. Men innimellom disse lavtrykkene ser vi mulighetene for noen litt lengre perioder med kaldt og tørt vær – kanskje opp mot en uke, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo.

Les også: Sommertemperatur på Sunndalsøra

Han lager månedsvarsel for kunder i energibransjen, bygget på værdata fra Det europeiske værsenteret i England.

Les også: Varmerekorder i 2016

Vindfullt i 4–5 dager

Den kommende uken starter med at lavtrykkene går langt nord og inn i Barentshavet, men fra tirsdag av kommer et temmelig stort lavtrykkssystem med kurs rett mot Skandinavia, og det vil prege været både hos oss og på Kontinentet helt fram til fredag.

Les også: Spådde mild vinter

– Det vil gi nokså kraftig vind over Norge, men også nedover i Europa, sier han.

Når dette svære stormsystemet passerer østover mot neste helge, vil det dra mye kald luft ned fra nord – og dermed har vi en ny mini-vinter på gang både hos oss og nedover på Kontinentet.

Les også: Rekene er best om vinteren

– Det kan se ut som om disse vinterlige periodene kan strekke seg litt ut i tid, fra 3–4 dager til 5–6 dager. Ulempen med dette været, er at det gjerne faller litt snø, som igjen smelter eller som det kommer regn på, og at dette danner et ispanser både i veier og i terrenget når det igjen fryser på, sier Håvik Korneliussen.

30 prosent sjanse for stabil vinter

– Og ingen stabil vinter i sikte?

– Sannsynligheten for en slik omlegging er til stede, men den er på under 30 prosent. Det betyr at sjansen er liten, men det er absolutt ikke umulig. Hovedsignalet er nok likevel mer av denne på- og av-vinteren, som jo ikke er så uvanlig.

Den siste uken i januar og første uke i februar byr heller ikke på klare vintersignaler.

– Igjen har vi store sprik i prognosene, uten en klar trend. Hovedsignalet er mer lavtrykk på vei inn mot Skandinavia fra vest, men uenighet om de kommer å gå i nordlig bane mot Barentshavet, treffe oss midt på eller gå mer sørlig. Siste uke i januar ser våtere ut enn første uke i februar. Med disse skiftene i nokså mildt og skiftevis ganske kaldt vær, kommer gjennomsnitten ut ikke så veldig langt fra normalen, sier han.

Her er månedsvarselet:

Uke 1 (9.-15. januar): Fra tirsdag preget av store, vindfulle og milde lavtrykk fra vest. Fra fredag gir dette nordlig vind og kaldt vær, som trolig vil prege helgen. Tørt på Østlandet. Vått på Vestlandet og nordover kysten. Mildt, siden kaldt.

Uke 2 (16.- 22. januar): Snø på Østlandet! Nå går trolig lavtrykkene sør for oss og inn over Kontinentet, som gir god sannsynlighet for snø på Østlandet. Tørt ellers. Sannsynligvis lave temperaturer.

Uke 3 (23. – 29. januar): Sprik i prognosene. Mest sannsynlig lavtrykkspreget, med mer nedbør enn normalt og temperaturer over normalen. men også en viss sjanse for at lavtrykkene går sør for oss. 20 prosent sannsynlighet for kaldt, tørt høytrykk.

Uke 4: (30. januar – 5. februar): Økende usikkerhet. Tørrere signaler enn i uke 3, og nå øker sannsynligheten for høytrykksdominert vær til 30 prosent. Ellers viser prognosene muligheter for mer lavtrykk fra vest, men at de gjerne går nord for eller sør for Norge.