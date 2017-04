Vinteren med et lite comeback i Sør-Norge

Jo da, det går fortsatt an å gå på ski. Og flere steder i Sør-Norge har det nå kommet litt påfyll av hvitt pudder.

Men selv om det er en del snø i løypene, som i denne filmsnutten fra Valdres, så kunne nok mange påsketurister ha ønsket seg mer snø under langrennsskiene.

Snø på Tryvann

Og torsdag kom det faktisk 8 cm snø på Tryvannshøgda som ligger 514 meter over Oslo-gryta. Også andre steder har fått og kan få mer snø. For april, april gjør som den vil. Denne måneden byr på alt fra vårlige temperaturer til kald sno, sludd og snø.

– Vinteren er forbigående tilbake sørpå. Det er et lite frontområde som beveger seg over Østlandet, men dette svake lavtrykksystemet drar seg over i løpet av natten og det går mot bedring fra i morgen formiddag, sier statsmeteorolog Ida Fossli ved Meteorologisk institutt i Tromsø til VG.

Fredag kan Oslo vente seg fem-seks varmegrader på dagtid og et og annet solgløtt.

– Hvordan blir det lørdag og søndag i Sør-Norge?

– Det blir mye av det samme. Lørdag er det på'n igjen med litt nedbør og forholdsvis kjølige temperaturer også gjennom helgen. Og det kan fort bli minusgrader om natten, sier Fossli.

Typiske påskesteder

Typiske påskeutfartssteder som Gol, Hafjell og Hemsedal beholder stort sett minusgradene om natten og får litt over null på dagtid.

– Skiføret er absolutt reddet hvis man befinner seg i disse områdene, sier Fossli.

– Hva med påfyll av snø?

– På lørdag kan det komme litt. Det vil være opphold søndag formiddag men mulighet for byger søndag ettermiddag og kveld. I innlandet og på fjellet blir det hvitt. Det er ikke snakk om voldsomme mengder, men et par cm, sier Fossli.

Langs kysten derimot, kommer nedbøren som regn.

Også i Trøndelagsfylkene kan det komme snø, men også her vil det bli regn på kysten.

Finest i nord

– Nordland og Troms får det fineste været i påskehelgen, men Nord-Troms og Finnmark kan få noen snøbyger lørdag, sier Fossli.

– Hva med Vestlandet?

– Det får stort sett det vanlige. Fredag kan det bli forbigående bedring, men så kommer det et lavtrykks system inn mot kysten av Vestlandet og så blir det jevnt og trutt med byger. Men det kan bli noen solgløtt innimellom, sier Fossli.