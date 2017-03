Ventes sterk vind: – Reis hjem fra fjellet i dag

Ikke vent til søndag med å reise hjem fra fjellet, er meteorologens råd.

Det har blitt varslet sterk vind og vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge i helgen.

Uværet starter lørdag kveld, og det kan ramme de som er på vei hjem fra vinterferie.

– Det vil bli sterkest vind i den vestlige delen av Langfjella, og det blir mest vind i fjellovergangene fra Vestlandet til Øst-Norge. Dersom du planlegger å kjøre over Haukeli søndag, kan det ta lengre tid enn planlagt på grunn av kolonnekjøring, sier vakthavende meteorolog John Smits hos Meteorologisk institutt.

– Det kan være lurt å reise hjem fra fjellet i dag, siden det vil bli verre i løpet av lørdag kveld, sier Smits.

Det er ventet størst trafikale problemer på fjellovergangene ved Haukeli, Hardangervidda, Hol – Aurland og Hemsedalsfjellet. Det vil også blåse godt over Dovre.

Ifølge meteorologen er det rolige forhold på fjellovergangene lørdag morgen.

– Nå er det relativt greie forhold, med ikke så mye vind. Det vil være slik store deler av dagen, men sent lørdag kveld og natt til søndag blir det verre. Uværet vil avta mandag, sier Smits.

Det er ventet sterk kuling utsatte steder, og det kan bli liten storm enkelte plasser. Meteorologen vil derimot ikke kalle det en snøstorm, siden det er svært få steder som får snø og storm samtidig.

Det kan derimot bli snøfokk i fjellet, siden snøen som allerede ligger der vil flytte på seg på grunn av vinden.

Store snømengder

Det er ikke bare i fjellet det kan bli vanskelige kjøreforhold.

Telemark og Agder kan vente seg en stor nedbørsmengde–lokalt mellom 40 og 60 mm i løpet av 48 timer i helgen. Nedbøren er ventet å komme mellom lørdag ettermiddag og mandag formiddag.

– Natt til søndag og søndag er det ventet en god del nedbør på Sørlandet, fra Mandal og Kristiansand til sørlige deler av Telemark. Nedbøren vil komme som snø, og da vil det erfaringsvis bli problemer på veiene, som på E18. De som skal kjøre den strekningen bør tenke seg om, siden det kan bli trøbbel, sier Smits.

Fint vær i Nordland

Uværet som kommer skyldes en kombinasjon av et lavtrykk over De britiske øyer og et høytrykk som ligger over Nordland og de nordlige delene av Sverige. Mellom lavtrykket og høytrykket vil vinden øke.

– Nordland er vinneren i helgen. De får mye fint vær, siden de er nært høytrykket, sier Smits.

