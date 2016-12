Venter uvær i julehelga: 20 meter høye bølger og stengte fjelloverganger

Kraftig vind, snø og snøfokk vil torsdag og fredag gi vanskelige kjøreforhold i Sør-Norge. På kysten på Vestlandet kan det bli monsterbølger.

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel i elleve fylker på grunn av den forventede julestormen som er i anmarsj. Langs kysten av Hordaland og Sogn Fjordane er det ventet røff sjø.

– Vi snakker om svært høye bølger. Det kan bli opp mot 20 meter på det meste, gjennomsnittsbølgene blir ikke så høye, sier Eivind Rinde, seniorrådgiver i BarentsWach Kystverket, til NRK.

Forventer stengte fjelloverganger



Når det i tillegg er meldt en god del nedbør i lavere strøk betyr det at nedbøren kommer som snø i høyere strøk der fjellovergangene befinner seg.

Kombinasjonen vind, snø og dårlig sikt betyr stengte fjelloverganger og lange køer av bilister som er på vei hjem til jul.

– Det snør tett enkelte steder, og utover dagen er det ventet at vinden skal øke. Da er det fare for at flere fjelloverganger blir kolonnekjørt eller stengt, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen ved Vegtrafikksentralen til Bergensavisen.

Tidlig på formiddagen torsdag er det allerede kolonnekjøring over riksvei 7 over Hardangervidda, mens både riksvei 13 over Vikafjellet og fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol er stengt.

I Nordland er ferjesambandet mellom Bodø og Værøy stengt på grunn av uværet. Også riksvei 77 over Graddis er stengt på svensk side på grunn av værforholdene. Det er ventet at vinden skal øke utover dagen på de fjellovergangene som nå er åpne. Det er derfor høyst usikkert hvor lenge riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og europavei 134 og 16 over henholdsvis Haukeli og Filefjell vil være åpne for normal trafikk.

Mye vind og nedbør

Det fine juleværet har blåst bort flere steder i landet de siste dagene. Vestlandet fikk en forsmak på julestormen allerede tirsdag da kyststrøkene fikk vindkast på opp mot 30 meter i sekundet. Og det blir ikke bedre i julehelga.

Både fredag og på julaften lørdag meldes det om vind fra sterk kuling og opp mot full storm på kysten. Snøen lar vente på seg bortsett fra i høyden, mens regnbygene vil komme hyppig. Noen steder vil det også være fare for torden.

I Trøndelagsfylkene meldes det om samme scenario på kysten med opp mot liten storm også i fjellstrøkene. Sludd og regnbyger vil være helgens mantra, med snøbyger i høyere strøk og stort sett oppholdsvær utpå kvelden.

Stormen som nå er på vei, kan bety mange dager med dårlig vær, ikke bare på Vestlandet, men i Sør-Norge generelt.

– Det er særlig Vestlandet og fjellet i Sør-Norge som får trøkket, sier statsmeteorolog Ida Fossli til yr.no.

