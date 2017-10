Venter ny nedbørsrunde på Sørlandet

Det har natt til søndag vært flom og jordras flere steder på Sørlandet. Natt til mandag er det ventet sterkere vind og mer nedbør på kysten.

Politi og brannvesenet i Agder har hatt et hektisk døgn med elver som har flommet over, stengte veier og jordras. Også mandag melder NVE høyeste nivå for flomfare og nest høyeste for jordskred-fare.

– Liten storm

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Frode Hassel, forteller at en ny runde med nedbør og vind er ventet natt til mandag.

– Det er snakk om en liten storm fra sør og sørøst. Det blir mest vind i natt. I morgen tidlig vil fronten gå over til bygevær, forklarer han.

På Sørlandet vil det komme omtrent 100 millimeter nedbør i løpet av 24 timer, i tillegg til mye vind. Også Østlandet får besøk av sterk kuling mandag, som vil gå over i byger.

– Det blir mye vind i sør og vest i kveld og i natt, det er ventet et temmelig vått døgn. Det blir en litt annen retning enn de foregående dagene. Kysten får nok mer enn det som har vært, den forrige var mest på de indre strøk, forteller meteorologen.

Hassel gjør oppmerksom på at folk må sikre løse gjenstander, da vindkastene kan gjøre skade. Han utelukker ikke at det vil gå med noen taksteiner det neste døgnet.

Venter snø

Fra tirsdag er det ventet lettere vær østafjells, med litt nedbør av og til. Det er ventet en stiv kuling på Vestlandet, kanskje sterk. I Møre og Romsdal er det ventet gunstigere vær, med noen byger. Heller ikke Nord-Norge slipper unna nedbør i indre strøk, selv om det ventes perioder med sol.

– Det vil også bli kjøligere til uken, forteller Hassel.

– Jeg kan nevne at det etter hvert kommer snø i høyfjellet i sør fra mandag. Jeg tror ikke det blir så kaldt at det legger seg på veien. Vi har indikasjoner på at det går mot minusgradene litt utover i uken, sier han.