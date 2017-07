Varsler voldsom nedbør både på Østlandet, i Trøndelag og i Nordland

Et kraftig nedbørsområde kommer torsdag inn over Østlandet, og kan gi intens nedbør på kort tid.

– Beregningene viser så mye som 40 mm nedbør over 12 timer, og det er mye på

Østlandet. I tillegg kan vi risikere inntil 30–35 mm nedbør lokalt på bare tre timer, sier statsmeteorolog Bjart Eriksen til VG.

Oppland igjen

Regnværet kommer inn om ettermiddagen torsdag, og det skal regne til utpå fredagen. Han sier at det er stor usikkerhet om hvor den heftigste nedbøren vil ramme:

– Det kan komme flere steder, men de områdene som går oftest igjen i prognosene, er øst i Buskerud og sørlige del av Oppland.

Det er et lavtrykk som ligger over Skottland som sender nedbørsfronter inn over Sør-Norge torsdag. I tillegg ventes det lokalt kraftig bygedannelser a la det vi så i Utvik og i Oppland søndag og mandag.

To værsystemer

HEFTIG NEDBØR: Lokalt kan det komme 30-35 mm nedbør i løpet av tre timer på Østlandet, advarer Meteorologisk institutt. Foto: Line Møller , VG

– Det er kombinasjonen av den ordinære frontnedbøren og bygedannelsen – konveksjonen – som gjør at vi går ut med Obs-varsel, sier Eriksen.

Nedbørsfronten fortsetter nordover fredag og lørdag, og her slår den ifølge prognosene ser sammen med en søkkvåt og varm front som kommer nordover Sverige.

– Den ene fronten ser ut til å kunne mate den andre med nedbør, og dette kommer inn over Trøndelag lørdag. Her kan det gi så mye som 40–50 mm nedbør i løpet av 24 timer, forteller meteorolog Cecilie Villanger i StormGeo.

Søndag er dette systemet kommet nordover til sørlige del av Nordland, hvor det igjen kan legge fra seg nye 40–50 mm nedbør.

Ellevilt i nord

– Slik ser det ut i våre prognoser nå, men vi ser også at uværene vingler en god del i prognosene, både i timing og posisjon.

Og om ikke dette skulle være nok: På søndag kan det komme et saftig regnvær opp fra sør, deler av dette kommer fra Svartehavet, og hvis det slår til, blir det mye nedbør:

– Prognosene er svært vinglete nå, men slår det til, viser beregningene at det kan komme inntil 90 mm nedbør på døgnbasis, sier Villanger.