Varsler sommervær i store deler av landet

Midt-Norge får beholde sommerværet lengst, mens Nord-Norge risikerer frostnetter og lave temperaturer de kommende dagene.

Etter en helg preget av store nedbørsmengder i særlig Trøndelag og på Vestlandet kan man nå se frem mot noen dager med nordisk sommer, forteller Rafael Escobar Løvdal, statsmeteorlog ved meteorologiske institutt.

– Vestlandet får egentlig det beste været de neste dagene. Det har vært den nest våteste sommeren målt noensinne, så etter en våt sommer får de hvert fall to dager nå med nordisk sommer, forteller han.

Nordisk sommer innebærer temperaturer opp mot 20 grader i tillegg til mye sol. Også Sør for Stadt kan vente seg fint vær tirsdag og onsdag, men først kommer det noen kraftige byger i kveld og natt, forteller satasmeteorologen.

– Bygene kan også ha torden, opplyser Løvdal.

I Nord-Norge derimot ser det ut til at det skiftende været vil holde seg, men skydekket vil bli lettere ifølge statsmeteorologen.

– Det ser ut til at det kan bli mindre skyer og solgløtt innimellom. I de strøkene hvor det er lite skyer kan det også bli nattefrost, forteller Løvdal.

– Det ser ikke ut til å bli høyere enn ti grader i Nord-Norge, og det kan også bli hvitt på enkelte av toppene legger han til.

Meteorolog ved Storm, Olav Krogsæter, forteller at finværet vil holde seg i Trøndelag og Møre og Romsdal, men at på torsdag kveld vil det bli regn sør for Bergen, i tillegg til Sør- og Østlandet.

– Det henger vil fortsatt være litt skyer i Nordland, og indrestrøk av Troms og Finnmark. Ellers opphold og kanskje litt sol ved kysten, forteller Krogsæter.

Lengst finvær i Midt-Norge

Fredag fortsetter det med skyer og småregn i Sør-Norge. Det vil også bli grått i Indre Troms og Finnmark, det tror Krogsæter at kan flytte seg ut mot kysten av Finnmark utover dagen.

– Mens det fortsatt vil være ganske fint vær i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. I tillegg til Helgeland.

Han forteller at detaljene for helgen fortsatt er uklare, men at det ser ut til at været bedrer seg.

– Det blir kanskje fint vær i Sør-Norge, men skyet og litt regn holder stand i Nord, forteller han.

– For å oppsummere ser det ut til at finværet holder seg lengst i Midt-Norge, legger han til.

Mye regn forrige helg

I helgen ble det målt hele 66 mm nedbør ved målestasjonen i Åfjord, forteller Korgsæter.

– Det er mye regn, konstaterer meteorologen.

Verken Meteorologiske institutt eller Storm Geo sine målestasjoner har fanget opp noen nedbørsrekorder i helgen.

– Det har kommet stedvis mye nedbør, så det kan være vi ikke har klart å fange opp de stedene hvor det har kommet mest, forteller Rafael Escobar Løvdal, statsmeteorolog ved Meteorologiske institutt.

Det er likevel ingen tvil hos noen av meteorologene om at det kom mye regn i Midt-Norge og på Vestlandet i helgen.

– Enkelte steder i Rogaland og Hordaland hadde over 40 mm nedbør i helgen, forklarer Korgsæter.