Varsler mild vår langs kysten

Venter du fortsatt på en god varig vinterperiode? Det kan vi fortsatt få, men et sesongvarsel varsler svært mild vår langs store deler av norskekysten.

Det europeiske værsenteret i Reading i England leverer rådata til Meteorologisk institutt i Norge, til StormGeo og til tilsvarende værvarsel-leverandører i mange land.

Sesongvarselet fra Reading tyder på at vi kan gå mot en svært mild senvinter og ikke minst vår langs norskekysten.

Kulden borte



Sesongvarselet for januar gjelder for månedene februar, mars og april. I flere år har Norge og særlig havområdene vest for Norge vært en kald flekk på kartene i disse prognosene.

Men nå er dette borte – nå kommer varmen tilsynelatende nettopp fra havet utenfor Norges kyst – og særlig da i nord:

– Dette føyer seg godt inn i det store globale bildet, hvor vi ikke har en kjølende La Nina-situasjon i Stillehavet, og vi har varmere forhold enn normalen over store deler av kloden – både i havet og på landjorden. Samtidig har vi et Arktis med lite sjøis, og som dermed er betydelig varmere enn normalt, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

MOT VARM VÅR: Norge, Norden og særlig kysten får mild vår, mens varmesignalet ikke er til stede for Kontinentet. Graf: ECMWF

Varmt over alt

VARMERE OG VARMERE: Tre globale temperaturkurver, to basert på bakkemåling og en på satellittmåling, viser tydelig temperaturstigning. Legg merke til det ekstreme varmeåret 1998! Graf: met.no

Sesongvarselet viser varmt hav langs hele kysten, men klart varmere i forhold til normalen jo lenger nord du kommer.

Reading-varselet gir ikke det samme varme signalet til Kontinentet, men på det globale kartet er det blodrødt: Stillehavet er varmt, store deler av Atlanterhavet er varmt, sentrale Afrika og Det indiske hav er hovedsakelig varmt.

– Vi ser nå klart at den globale temperaturen har steget – ikke jevnt – men varig i en kurve som ser ut til å bli brattere. Dette er i tråd med blant annet fremtidsutsiktene som er lagt til grunn av blant annet FNs klimapanel, men det kan hende den offentlige debatten ikke har tatt innover seg alvorligheten, sier Hygen.

BLODRØDT KLODEN RUNDT: Slik ser første del av våren ut ifølge sesongvarselet fra Det europeiske værsenteret i England. Både Arktis og tropiske strøk har store varme avvik fra normalen. Graf: ECMWF

Bare varme varsler

Alle de fire sesongvarslene vi har sett for februar, mars og april gir varme signaler, men ikke så klart signal om varmt hav som Det europeiske værsenteret gjør:

LITT MILDT: Amerikanske The Weather Company varsler milde forhold i alle tre månedene, og særlig i Nord-Norge. Denne modellen har noe kjøligere vår enn normalt på De britiske øyer, Vest-Europa og Middelhavet. Ill: The Weather Company

MILDEST I MIDTEN: NCEP - som er en del av den amerikanske nasjonale meteorologiorganisasjonen NOAA, varsler mildest vår i Midt-Skandinavia, og gir et mer normalt signal på kysten i nord. Ill: NCEP