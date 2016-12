Været i 2016: Varmerkorder, vind og masse nedbør

Synes du vintrene var hvitere før? Du har helt rett. Temperaturen stiger, og 2016 vil gå over i historien som et år med mange varmerekorder.

2016 både startet og avsluttet med ekstremvær.

Mellom «Tor» i januar og «Urd» i desember har vi hatt den ene varmerekorden etter den andre.

– Allerede før desember er over kan vi se at dette sannsynligvis kommer til å bli en rekordvarm måned på landsbasis, sier førstekonsulent ved klimatjenestene til Meteorologisk Institutt, Stein Kristiansen.

TOR: Reidar Andersen berget båten sin før stormen uværet TOR satte inn i januar. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

I januar satte ekstremværet Tor ny norsk vindrekord med målte 48,9 meter per sekund i middelvind,.

Men måneden bød også på temperaturrekorder. I Rogaland ble den høyeste januartemperaturen gjennom tidene for fylket målt på Fister-Sigmundstad den 25. Da var det 15,5 grader der.

I mars lå månedstemperaturen for landet som helhet tre grader høyere enn normalt, og det ble satt varmerkorder flere steder i Sør-Norske fjell.

I april feide vårvindene inn over Nord-Norge og satte den ene varmerkorden etter den andre der

Værvarslinga i Tromsø er svært gammel. Her har det vært målt og registrert temperaturer siden 1895, men aldri så varmt i april som i år.

Den forrige rekorden var på 15,6 grader. Den ble satt i år 2002.

Den 29. april i år ble det målt 17 grader der.

Den samme dagen var det enda en halv grad varmere på målestasjonen Tromsø-Holt.

I Finnmark ble tidenes høyeste april-temperatur målt i Pasvik-Svanvik den 29. da var det 18,1 grader der.

Finværet i nord fortsatt i mai. Finnmark lå i snitt fem grader over normalen for denne måneden, og det ble satt flere varmerkorder.

REGN: Torgallmenningen i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Varmt i nord



Mens Bergenserne nesten druknet i regn i juli, var det rekordvarmt på Svalbard denne måneden.

Og september ble rekordvarm for hele landet.

– Det er den varmeste september-måneden som er målt siden 1900. Temperaturen lå 3,6 grader høyere enn normalt. Det er veldig høyt, sier Stein Kristiansen ved Meteorologisk Institutt.

September ga også flere fylkesrekorder.

På Brusnes i Telemark ble det målt 27,8 grader den 15.

Samme dag ble det målt 28,0 grader i Lysebotn innerst i Lysfjorden i Rogaland.

Den 13. september ble det målt 28,2 grader på Etne II i Hordaland.

Stigende temperaturer



– Det er ingen tvil om at 2016 kommer til å ende som et varmt år, sier Kristiansen.

Han forteller at meteorologene i mange år har sett hvordan gjennomsnittstemperaturen for Norge stiger,

Det betyr likevel ikke at vi ikke kan ha kaldere enkeltår. Det variere litt.

På begynnelsen av 1900-tallet var det kaldt, så ble det en mildere periode fra 1930-tallet. På 1960, 1970 og 1980-tallet var det kaldt igjen, før temperaturen begynte å stige igjen.

– Men vi kan allerede nå se at vinteren blir kortere, høsten varer lenger, og våren kommer tidligere, sier han.

– Følgene av økt temperatur gir mulighet til mer fuktighet i atmosfæren. Det kan gi større nedbørsmengder, noe som kan generere mer ras og flom påpeker førstekonsulent ved Meteorologisk Institutts klimatjeneste, Stein Kristiansen.

Få flommer

Ifølge NVE har vi vært spart for ekstremflommene i 2016.

– Vi har hatt noen lokale flommer på nord-vestlandet, men ingen store vårflommer eller høstflommer. Heller ikke URD førte til de store vannføringene, sier vakthavende hydrolog på NVE, Knut Olav Aamodt.

Årsrekorder:

Høyeste temperatur: 32,2 grader Brusdalsvatn, Ålesund 31. juli,

Laveste temperatur: –42,8 Sihccajavri, Finnmarksvidda 7. januar

Mest nedbør i løpet av året: Haukeland–Storevatn, nord for Bergen: 3417 mm

Mest nedbør på ett døgn: Opstveit, sør for Bergen: 144,0 mm, 8-9 august.

Vær-året måned for måned:

TOR I JANUAR: Morten Iversen og Anna Olsson på Fanahammeren i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG





JANUAR

Det har aldri tidligere vært målt høyere vindstyrke i Norge enn da ekstremværet Tor herjet den 29. og 30. januar.

– På Kråkenes ved Vågsøy i Sogn og Fjordane ble det målt middelvind på 48,9 meter per sekund i middelvind, det vil si i løpet av ti minutter. Nyttårsorkanen i 1991/1992 kan muligens ha vært sterkere, men da hadde vi ikke instrumenter som kunne måle så høy vindstyrke, sier Stein Kristiansen ved Meteorologisk Institutt.

Varmest: 17,2 grader, Sunndalsøra III 26. januar.

Kaldest: –42,8 på Sihccajavri, Kautokeino i Finnmark 7. januar.

Våtest: Haukeland – Storevatn i Hordaland. 337,2 mm.

FEBRUAR

Måneden var kald i starten. Likevel ble februar sett under ett mild og nedbørsrik. Månedstemperaturen for hele landet lå 2,4 grader over normalen.

Varmest: 12,3 grader i Tafjord, Norddal Møre og Romsdal 7. februar.

Kaldest: –34,1 på Karasjok-Markannjarga, Finnmark 28. februar.

MARS

VINTERSOL: Langsua nasjonalpark i Oppland. Foto: Geir Olsen , VG

Mildværet fortsatt i mars og ga varmerkorder i fjellet. Månedstemperaturen for hele landet lå tre grader over normalen, og måneden er blant de 12 varmeste siden år 1900. Flere fjellstasjoner satte rekord for høyeste maksimumstemperatur.

Varmest: 19,1 grader i Lyngdal, Vest-Agder 17. mars.

Kaldest: –30,7 på Suolovuopmi – Lulit, Karasjok, Finnmark 22. mars.

APRIL

Med våren kom varmen til nord. Månedstemperaturen for hele landet lå 1,4 grader over normalen, men flerede målestasjoner i Nord-Norge lå opp til fire grader over. Både Troms og Finnmark satte fylkesvarmerekorder.

Ikke bare Norge hadde uvanlig høye temperaturer. Hele kloden opplevde den varmeste april-måneden noen sinne.

Varmest: 18,1 på Pasvik – Svanvik, Sørvaranger, Finnmark 29. april.

Kaldest: –23,5 målt på Sandhaug, Eidfjord, Hordaland, 1250 meter over havet, 25. april.

MAI

OSLO 20110517 17. mai på Karl Johan gate i Oslo. Mot Slottet. FOTO: FRODE HANSEN/VG Foto: Frode Hansen , VG

Mai var skjønn og mild over hele landet, faktisk var dette den fjerde varmeste mai-måneden siden år 1900. I Finnmark ble det nye varmerekorder. Her lå temperaturen for hele fylket i snitt fem grader over normalen.

Selv om det var varmt i nord, hadde landsdelen det våteste været på nasjonaldagen. Bunadsværet var best i sør.

Varmest: 28,2 grader på Gulsvik II, Flå, Buskerud 31. mai.

Kaldest: –11,1 på Juvflye-Mimissbrunnr klimapark 1.mai

JUNI

Måneden begynte bra, men det viste seg fort at finværet snart var brukt opp.

Det ble ingen knallsommer i juni.

Enkelte steder i Troms og Finnmark ble det målt fra 250 til 300 prosent mer nedbør enn normalt, Og i Nordland og Troms var det omkring en grad lavere temperatur enn vanlig.

Våtest: Nuvsvåg, Loppa, Finnmark. 183,6 mm

Varmest: 31,4 grader på Drammen–Berskog, Buskerud 3. juni.

Kaldest: –8,1 målt på Engabreen–Skjæret, Meløy, Nordland 1362 meter over havet, 11. juni.

JULI

NY ÅLESUND: Sommeren ble varmere enn vanlig på Svalbard. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Regn, regn regn i Bergen. 20. juli skrev vi at de ikke hadde sett solen i byen siden 23. juni

Mens det plasket ned i Bergen var det rekordvarmt på Svalbard. Både Svalbard lufthavn og enkelte målestasjoner i Øst-Finnmark lå tre til fire grader over normalen.

Svalbard lufthavn hadde en gjennomsnittstemperatur på 9 grader i juli. Det er tre grader over normalen, og den varmeste juli-måneden som er registrert der siden 1998. Målestasjonen på Pyramiden hadde 16,8 grader den 3. juli.

Våtest: Innerdalen. Sunndal, Møre og Romsdal. 432,4 mm.

Varmest: 32,2 grader målt på Brusdalsvatn II, Møre og Romsdal, 21. juli.

Kaldest: –3,7 på Juvasshøe 1894 over havet, Lom i Oppland 7.juli

AUGUST

Sommeren ble særdeles våt på Vestlandet, og flere steder ble det satt nedbørsrekord for august.

Det var ikke spesielt varmt i Norge denne måneden. Vi må tilbake til år 2000 for å finne en augustmåned med lavere maksimumstempeatur.

Varmest: 26,9 ble regsitrert flere steder i Buskeud 17. august.

Kaldest: –4,8 på Juvashøe 10.august.

Våtest: Opstveit. Kvinherad, Hordaland. 503,6 mm

Tørrest: Gamvik II i Finnmark, 15,2 mm

SEPTEMBER

VARMT: Sommeren ble lang i år. Foto: Frode Hansen , VG

September ble mer en sommermåned enn en høstmåned.

Måneden skulle bli den varmeste september som noen gang er registrert siden år 1900. Månedstemperaturen for landet under ett lå 3,6 grader høyere enn normalen. På fjellet i Sør-Norge var det enda varmere, hele fem gradere høyere temperatur en normalt.

Tre fylker, Telemark, Rogaland og Hordaland fikk ny fylkesrekord for høyest temperatur.

Varmest: 28,2 grader på Etne II i Hordaland, 13. september.

Kaldest: –5,4 på Juvasshøe 30. september.





OKTOBER

Om var oktober tørr i det meste av landet, og temperaturen stort sett som normalt.

Varmest: 18,5 grader på Valldal–Muri og Linge, begge i Norddal, Møre og Romsdal 7. okotber.

Kaldest: –16,9 Folldal-Fredheim,.Hedmark 15. okotber.

Våtest: Hornindal, Sogn og Fjordane: 202,0 mm

Tørrest: Folldal-Fredheim, Hedmark 1,5 mm

NOVEMBER

Temperatur og nedbør som normalt. Relativt varmest i Nord-Norge med temperaturer 1,5 til 2 grader over normalen.

Varmest: 16,3 grader på Sunndalsøra III, Sunndal Møre og Romsdal.

Kaldest: –33,5 Folldal–Fredheim 8.november.

Våtest: Gullfjellet, Bergen 447,0 mm.

DESEMBER

URD: Stormen "Urd" satte en stopper for julefreden. Foto: Klaudia Lech , VG

Det ligger at an til å bli en svært varm måned. Så langt har desember bydd på både sommervarme i Møre og Romsdal og den grønneste julen på mange år over hele landet.

Natt til mandag herjet årets andre ekstremvær. Nødnettet for politiet brannvesenet og helsetjenesten gikk ned 40 steder i landet under uværet Urd. Titusener mistet telefon og nett, og to busser og henger blåste av veien.

Kilder: Klimatjenestene til Metereologisk Institutt, Met.no, NVE, VG.no