Vær forberedt på voldsomt regnvær på Østlandet i helgen

Det brygger opp til regn i helgen; på Østlandet kan det bli opp mot 30 millimeter per time.

– Når det kommer så kraftig regnvær så vil det erfaringsmessig bli en del kjellere med vann, så vi ber om at folk tar forholdsregler, sier vaktkommandør ved 110-sentralen i Oslo, Morten Bergh.

Ikke ring 110

Han forteller at de vil bistå så langt det lar seg gjøre med pumpe- og renseutstyr både før og under regnbygene, men håper folk likevel forbereder seg på de måtene de kan.

– Vi håper vi kan minimere lekkasjene hjemme hos folk, og få folk til å tenke forbeyggende. Det gjelder også gårdskummer. Hvis man kan få fjernet kvist og kvast som ligger i veien for kummer på eiendommene, lukke vinduer, terassedører og generelt tenke på hva som kan bli vått, oppfordrer Bergh.

Han understreker at også de er forberedt på helgeværet, og er åpen for å hjelpe så mange de kan. Han ber også om at de som trenger hjelp ikke ringer nødnummeret, men 110-sentralens nummer, som er 67128800.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Sevim Müller, forteller at det kan bli opp mot 30 millimeter regn per time i løpet av lørdagen.

– Totalt sett er det vanskelig å si, men de voldsomme regnbygene varer ikke mange timer. Hovedpoenget er at det kan komme veldig mye vann på kort tid, sier hun.

Husk også på skogbrannfaren

Været består i løpet av natten og morgendagen av en blanding av jevn nedbør og kraftigere, såkalte innbakte byger. De innbakte bygene inneholder de verste mengdene regn, og er vanskelig å si nøyaktig hvor vil komme.

– Ikke alle steder vil bli truffet av de kraftigste bygene, men det er greit å følge litt med på radaren, sier hun.

Dessuten vil områdene som ikke treffes av regn, fremdeles være utsatt for skogbrannfare. De samme rådene for å unngå skogbrann vil dermed gjelde der, understreker Müller.

– Det er fortsatt ganske tørt i området ennå, og det må man være bevisst på. De stedene hvor det ikke kommer masse nedbør må man passe på å ikke tenne ild, sier hun til VG.