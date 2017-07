Våt tordenhelg i Sør-Norge - finværet stråler i nord

Lørdag blir en våt affære i Sør-Norge med inntil 40 mm nedbør og torden. Men nordlendingene kan glede seg over finvær.

For mens lavtrykkene dominerer i sør, bygger det seg opp et høytrykk i nord som kan gi over 20 grader i Nordland, Troms og muligens Vest-Finnmark.

– Hele østlandsområdet med Oslo og Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark kan vente seg torden på lørdag, sier statsmeteorolog Ine-Therese Pedersen ved Meteorologisk institutt.

Storm Geo er enig.

– Det ser ut som om det er muligheter for lyn og torden lørdag ettermiddag, kanskje ikke i hele Sør-Norge, men i hvert fall på Østlandet, sier Lillian Bergheim, meteorolog hos Storm Geo.

Inntil 40 mm

Mange steder kan det bli skikkelig vått.

Meteorologisk institutt anslår at det kan komme mellom 15 og 30 mm nedbør i løpet av lørdagen mens Storm Geo opererer med 20 til 40 mm.

– Det er usikkerhet rundt hvor vått det faktisk blir på lørdag, men det er prognoser som viser opp mot 20–40 mm, sier Lillian Bergheim.

Og det dårlige været rammer store områder.

– Det gjelder fra Trøndelag og hele Sør-Norge. Det blir kanskje minst nedbør i Agder. I øyeblikket ser det ut til å bli mest nedbør på Vestlandet, men Buskerud kan få opp mot 30–40 mm mens store deler av Østlandet ligger an til 15–25 mm, sier Bergheim hos Storm Geo.

20 grader i nord

Mens østlendingene sliter under paraplyene, kan nordlendingene finne fram solkremen. For her ser det lyst ut.

– Det bygger seg opp et høytrykk i nord, og i Nord-Norge blir det veldig bra med over 20 grader i Nordland, Troms og kanskje Vest-Finnmark. De får det veldig fint, spesielt lørdag, sier Pedersen.

Bodø får det varmest lørdag for på søndag kommet det inn et lavtrykk i Nordland.

– Men Troms og Finnmark kan få fine dager både lørdag og søndag, sier Pedersen.

Lettere søndag

Men hele helgen ser ikke svart ut for Sør-Norge. Søndag lysner det.

– Søndag har det stort sett lettet. Men det ligger fortsatt nedbør i Trøndelag og nordlige deler av Østlandet søndag morgen, forteller Bergheim hos Storm Geo.

Men så kommer et nytt lavtrykk seilende inn fra vest som vil gi regn og regnbyger på Vestlandet.

– Men Sørlandet og sørlige deler av Østlandet kan få relativt fint vær og perioder med sol, sier Bergheim.

Pedersen hos Meteorologisk institutt sier Oslo kan få litt regn tidlig på søndag, men så blir det bedre.

– Det blir skikkelig regnskyll lørdag når lavtrykket passerer, men ut over søndagen blir det lettere selv om det kan henge igjen litt byger i nord. På Vestlandet kommer det mer nedbør ut over mandagen, oppsummerer hun.