Uværet stenger 27 veier i Finnmark

Mange bygder er isolert etter at uværet har stengt 27 veier i Finnmark.

Det opplyser Statens vegvesen region nord til VG.

– I tillegg ligger fergen som går mellom Øksfjord og Hasvik til kai. Når veldig mange veier blir stengt blir også mange bygder isolert og slik er det nå, opplyser Renate Ånes, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen.

– Det har vært en veldig hektisk dag siden det har vært så mye uvær i alle de tre nordligste fylkene samtidig, sier Ånes.

Hun forteller at det har løyet litt nå i kveld.

Blir verre igjen

– Men det er meldt verre igjen. Fredag er det meldt lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av sterk vind, tette snøbyger og snøfokk, sier Ånes.

Dette varselet gjelder til og med natt til lørdag,

På de veiene som er åpne i indre Finnmark er det rundt fem kuldegrader.

– På riksvei 93 mellom Masi og Alta er det kolonnekjøring, opplyser Ånes.

Kautokeino-ordfører Johan Vasara gikk tidligere i dag ut og sa han frykter for livet til innbyggerne i kommunen etter at flere veier har måtte stenge på grunn av uværet og at det dermed er tilnærmet umulig å komme seg til sykehus.

I kveld er blant annet veien mellom Alta og Hammerfest stengt to steder i tillegg til at det er kolonnekjøring, forteller han.

Vil ha ambulanseflyplass

– Dette er noe vi har vært bekymret for lenge. Vi er 3000 innbyggere. Det er ikke verdens største by, men når det står det om liv teller hvert enkelt menneskeliv. Vi har store øde strekninger og skjer det en bilulykke ligger man tynt an, sier Vasara til VG nå i kveld.

Han håper at Karasjok kan få en ambulanseflyplass.

– Vi har tatt til orde for ambulanseflyplass og det har fylkestinget i Finnmark gått inn for, sier Vasara.

Han peker på at Karasjok vanligvis er forskånet for det verste uværet. Dermed bør fly kunne lande og ta av selv når det blåser som verst ute på kysten. Med et ambulansefly kunne man lettere frakte pasienter til sykehus i Rovaniemi eller Kiruna når veiene er stengt.

– Jeg tror det kommer på sikt. Det blir selvfølgelig en politisk drakamp, men dette handler om sikkerhet og beredskap for store geografiske områder som i dag er veldig sårbare. Slik som nå hvor vi er avskåret fra omverdenen, sier han til VG.