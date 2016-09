Uvær skaper problemer i sør, øst og vest: Vindu falt ned fra fjerde etasje i Oslo

Restene etter tropestormen Karl rammet store deler av Norge i natt. Storm og store nedbørsmengder fulgte i kjølvannet, og flere steder skapte veltede trær trafikkproblemer.

– Jeg vil anbefale folk i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane å sikre trampoliner og være ekstra oppmerksomme på løse gjenstander. I disse tre fylkene har vi sendt ut et såkalt OBS-varsel, sa statsmeteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk Institutt, værvarslingen på Vestlandet til VG.

Også på Sørlandet og nordover mot Oslo begynte uværet begynt sin herjing tirsdag kveld. Like før midnatt ble et fortau i Klingenberggata i Oslo sperret av, etter at et vindu hadde falt ned fra fjerde etasje av et forretningsbygg. Ingen kom til skade, opplyste politet i Oslo på Twitter.

– Det er grunn til å tro at det er vinden som har hjulpet vinduet ut. Våre mannskaper på stedet har vurdert det dithen at det er stor fare for at flere vinduer kan blåse ut og ned, sa Tom Bergstrøm i brann- og redningsetaten i Oslo til VG.

3061 personer uten strøm

Også andre stedet i Norge skapte uværet problemer. Et par kommuner i Grenland og et par tusen mennesker i Holmestrand i Vestfold var tirsdag kveld uten strøm grunnet en feil på kraftlinjene til Skagerak Strøm, opplyste informasjonsjef Ruhne Nilssen.



– Vi har ekstramannskaper ute for å søke etter feilen, men det er mørkt, vått og blåser kraftig, så de har en tung jobb foran seg. Vi håper de finner årsaken snart, sier Nilssen til VG.



Flesteparten av de 3061 strømløse kundene mistet strømmen omkring klokken 21 tirsdag kveld. Selskapet antar at problemene er forårsaket av uværet. Ved 2-tiden natt til onsdag var drøyt 500 kunder fortsatt strømløse.

VELTET OVER ENDE: Et tre har veltet ut i veien i Son i Akershus. Foto: Nyhetstips.no

Trær over veien

I tillegg har trær som har blåst over ende skapt trafikk-problemer. I Bergen ble Kalfarveien stengt tirsdag kveld fordi et tre måtte fjernes fra kjøreledningene til en trolleybuss, opplyser politiet i Hordaland.

Ved Notodden blåste et tre ned og sperret delvis E134 mellom Jerpetjønn og Elgsjø, ifølge politiet i Telemark. Og ved Kvelde i Vestfold måtte brannvesenet fjerne et tre som var falt over veien.

I Oslo rykket både brannvesenet, Vegvesenet og politiet ut da et tre delvis sperret kollektivfeltet på E18 ved Frognerstranda. Gjøvikbanen ble stengt i et par timer mellom Nittedal og Grua etter at et tre falt over kjøreledningen ved Hakadal. Klokken 1.45 opplyser Jernbaneverket at kjøreledningen er reparert og at togene igjen kan kjøre som normalt.

I Agder melder politiet om trær som har blåst over veiene i Vennesla, Arendal og flere andre steder. I tillegg er et partytelt tatt av vinden i Grimstad. I Kristiansand røsket uværet løs en seilbåt fra gjestehavna, melder NRK. Redningsskøyta Ægir fikk kontroll på båten.

I Hordaland er fylkesvei 7 stengt mellom Nordheimsund og Granvin på grunn av ras. Den blir ikke åpnet tirsdag, opplyser Statens vegvesen.

I ØST OG VEST: Også i Oslo har vinden skapt trafikale problemer. Her jobber politiet og Vegvesenet etter at et tre blåste ned og ble hengende over kollektivfeltet på E18 ved Frognerstranda en kort periode tirsdag kveld. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Full storm



Det var restene av den tropiske stormen Karl som sørget for at nydelig høstvær fikk en brå slutt. Den tropiske stormen lå natt til tirsdag i Atlanterhavet, sørvest for Island, og var på full fart inn mot Vestlandskysten i Norge.

– Karl har blandet seg med andre lavtrykk i Atlanterhavet på veien mot Norge. Tropestormen har minket, og er ikke kraftig nok til å ha sitt eget navn lenger. Så nå er det et vanlig uvær. Det er ein veldig svekket Karl som kommer til oss, sier meteorolog Steinar Skare til yr.no.

Utover tirsdagen økte vinden kraftig på, og kom opp i full storm rundt Stadt, mens det blåste sørlig liten storm fra Boknafjorden og nordover.

– Uværet vil først komme i ytre strøk, før det når indre strøk og fjellstrøkene. Det vil komme store mengder nedbør, mellom 60-90 mm. I kveld vil det bli en del torden, sa statsmeteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk Institutt, værvarslingen på Vestlandet tirsdag ettermiddag.

Pause torsdag dag



– Det vil blåse mye i kveld og i natt, og så vil det komme en pause mellom de to lavtrykkene-et hvileskjær, sier vakthavende meterolog i meterologisk institutt, Vibeke Thyness. Hun forteller at lavtrykket så vil komme tilbake natt til torsdag.

– Torsdag blir det sterk til stiv kuling utbredt i Sør-Norge, opplyser meterologen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har for Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane oppgradert jord- og flomskredfaren til gult nivå.

Gult nivå for jordskred betyr at det ventes noen skred, og at enkelte store hendelser kan forekomme. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Gult nivå for flom betyr at det er fare for lokale oversvømmelser på grunn av raskt økende vannføring i bekker/småelver.

(VG/NTB)