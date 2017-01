Uvær herjer med Finnmark

E6 over Sennalandet er stengt etter at det har gått et snøras som sperrer veibanen. Uværet herjer fortsatt med Finnmark. Ytterligere 23 veistrekninger er stengt.

– Det har gått ett ras ved Stokkedalen. Når det blir lyst vil de ta en vurdering om veien skal åpnes, sier trafikkoperatør Stine Øksendal ved Veitrafikksentralen (VTS) i Finnmark til iFinnmark natt til fredag.

Situasjonen skal vurderes på nytt fredag morgen, men veien er stengt inntil videre, ifølge Statens vegvesen.

Ytterligere 23 veistrekninger var ved 8-tiden stengt på ubestemt tid på grunn av uvær og fare for snøras, det er kolonnekjøring på seks strekninger, to ferjestrekninger er innstilt og veivesenet advarer om svært vanskelige kjøreforhold på fylkesvei 889 mellom Snefjordholmen bom og Smørfjord.

– Vil fortsette



– Det er et stormsenter som beveger seg gjennom Barentshavet. Det går østover, og gir fortsatt sterk vind i Finnmark. Det var oppe i liten storm klokken syv i dag, med vindkast på over 30 meter i sekundet. Det er også tett med snøbyger, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik ved Meteorologisk institutt til VG.

Han forteller at snøbygene vil fortsette utover hele dagen og morgendagen. Den kraftig vinden vil avta i løpet av dagen.

– Det vil være kraftig vind vest i Finnmark godt utover dagen. Det er skikkelig vintervær i Finnmark, sier Livik.