Urd om ekstremværet «Urd»: – Vi deler ikke personlighet

VG har snakket med to Urder midt i nedslagsfeltet til sin navnesøster ekstremværet. De bare fnyser av stormen.

Det er Meteorologisk institutt som døper norske ekstremvær. De får mannsnavn og kvinnenavn etter tur og i alfabetisk rekkefølge.

Søndag formiddag ga de navn til stormen på vei innover kysten. Valget falt på «Urd».

Les mer: Bølgeropp mot 25 meter på Vestlandet: – De er livsfarlige

Denne ganger er det et relativt uvanlig navn de har valgt. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det kun 50 kvinner som har Urd som første fornavn i Norge i dag.

Navnet stammer fra norrøn mytologi og er navnet på én av de tre skjebnegudinnene kjent som nornene.

Se videoen mer om hvordan ekstremvær får navn. OBS! Saken fortsetter!

Ikke redd



I STORMENS ØYE: Urd Therese Fylkesnes (29). Foto:

Urd Therese Fylkesnes (29) bor på Fitjar, midt mellom Bergen og Haugesund, og når hun snakker med VG har stormen løyet noe.

– Det var verre i går kveld, men vi vet jo det skal blåse opp igjen enda kraftigere om noen timer, så vi gjør oss klare til det, sier hun.

– Frykter du «Urd»?

– Nei! Om noe er det ganske stilig at navnet vårt får litt oppmerksomhet, sier Fylkesnes som fikk navnet etter sin mormor – den hittil eneste hun har møtt med samme navn.

Inntil ekstremværet treffer Fitjar for fullt.

Urd Therese forteller at det ikke var så stas med et såpass sjeldent navn i barndommen, og at hun en stund bare kalte seg Therese. I voksen alder har hun tatt navnet tilbake, og angrer ikke til tross for ekstremværet som nå treffer Norge.

– Nei. Jeg tror ikke vi deler personlighet, så vi er ikke så lette å forveksle, sier hun.

Hold deg oppdatert: Slik rammer «Urd» (stormen) juletrafikken

Saken fortsetter under videoen

Urd holder kattene unna «Urd»



IKKE REDD FOR «URD»: Urd Varlo Larsen (25). Foto: Privat

Litt lenger sør, i Haugesund, bor Urd Varlo Larsen (25). Hun har faktisk møtt to andre med sitt fornavn, altså fire prosent av Norges Urder, om SSB har rett, men er ellers helt enig med Fylkesnes i Fitjar.

– Kanskje folk blir mer klar over navnet. Det har skjedd at folk har trodd jeg var indisk, for eksempel. Jeg håper bare det ikke blir for mye ødeleggelser og herjinger som jeg blir forbundet med, sier hun til VG.

Leste du? Vinden knekte juletreet i Sandefjord i to

Til tross for monsterbølger inn mot land og vindkast med en fart opp mot 40 meter i sekundet føler hun seg trygg i Haugesund.

– Her har det vært rolig så langt, så jeg er ikke særlig redd for «Urd». Vi har to katter vi holder inne, men det er det vi har tatt av forholdsregler.