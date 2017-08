Tropisk orkan gir bølge av regnvær over Norge

Den tropiske orkanen «Gert», som nå raser nordover langs østkysten av USA, forårsaker en bølge av regnfulle lavtrykk inn mot Norge.

Denne uken er det ventet ytterligere to kraftige regnvær inn over Sør-Norge, og det

første treffer allerede torsdag kveld. Det blir forholdsvis intenst, men vil gå over nokså fort.

Mot søkkvåt helg

De andre er ventet inn fredag-lørdag, og har potensial for å bli svært vått, særlig på Østlandet, men også med en avstikker som ser ut til å gå inn over Finnmarksvidda. Dette ser også ganske intenst ut, i noen prognoser svært intenst, og det vil kunne vare i halvannet til to døgn over Østlandet.

Mandag: Ny omgang med tungt regn

– Det er svært vanskelig å varsle presist hvordan dette kommer, men en serie av disse regnværsepisodene vi nå ser, kommer fra samme lavtrykk, som ligger vest for Skottland. Dette ligger nokså i ro, og sender av gårde stadige regnvær inn over Sør-Norge, blant annet. Og årsaken til at det ligger sånn i ro, har å gjøre med orkansesongen lenger sør i Atlanteren, forklarer statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt.

Forstyrrer værsystemet

ØSTLANDET FÅR DET: Det tredje og fjerde kraftige regnværet på en uke vil komme over Østlandet denne uken. Her fra et voldsomt regnvær i Oslo i juni. Foto: Gisle Oddstad , VG

Utenfor østkysten av USA ligger nå den tropiske orkanen «Gert», nokså langt ute i havet, slik at den bare forårsaker kraftige bølger inn mot kyststatene der. Men den er såpass kraftig at den forstyrrer de store værsystemene mye lenger nord – det såkalte vestavindsbeltet, som gjerne går rett inn mot Sør-Norge.

– En effekt av «Gert» er at det danner seg en bølge på jetstrømmen – vestavinden. Denne bølgen gjør at det ellers nokså vanlige lavtrykket vest for Skottland blir liggende i ro og produsere stadige ganske tunge regnvær inn over Sør-Norge, som også går rundt Sørlandet og inn over Østlandet, forklarer Thyness.

Katastrofe: 300 omkom etter regnvær i Sierra Leone

Lavtrykk stanser opp

– Det spesielle i situasjonen er at lavtrykket altså ikke beveger seg, slik vi vanligvis ser, nemlig at de kommer fra vest og forsvinner nordøstover nokså raskt. Vi liker gjerne ikke ting som ligger i ro, da må vi passe på hva som skjer, sier hun.

Regnværet som kommer torsdag kveld, ser ut til å kunne gi godt med regn i området Telemark – Buskerud, et område som allerede har fått mye nedbør siste uken.

FJERN-EFFEKT: Her surrer den tropiske orkanen «Gert» i havet utenfor USAs østkyst. Effekten er at vestaværet stanser opp og vi får regnvær på regnvær. Kart: National Hurricane Center

– Prognosene er usikre, vi kan gjerne få 50 mm på et døgn her, men det kan også bli mer lokalt.

Regnværet over Østlandet fredag, lørdag og søndag har sett til dels voldsomt ut i noen prognoser, men noe dempet i de ferskere.

Søkkvått jordsmonn

– Også her er det stort nedbørspotensial, og nå har vi en situasjon hvor jordsmonnet blir stadig mer mettet av vann, noe som øker risikoen for overvannsproblemer og flom. Dette regnværet ser intenst ut, og kan også vare forholdsvis lenge. Det starter fredagen og kan vare helt til søndag, sier hun.

Regnværet helt i nord lørdag er usikkert, men har potensial for å hente ekstra energi fra varmere luft lenger øst. Det er imidlertid mulig at det kommer til å legge igjen mesteparten av regnet i Sverige og Finland, men altså fullt mulig at Finnmarksvidda får en meget våt lørdag.

! Sommeren 2017 rangeres foreløpig som den sjette våteste i Bergen med 671 mm nedbør, melder Stormgeos seniormeteorolog Roar Inge Hansen. Tallene viser også at sommeren i fjor så langt er våtere enn årets, med 716 mm.