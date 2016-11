Treet kom brasende inn i naborommet mens Nils Kristen sov

Den gamle eika ga etter for snø og vindkast - og dundret inn gjennom taket like ved soverommet til Nils Kristen Haabesland.

Der lå han og sov, men bråvåknet av et fryktelig brak og kaos da det store treet la seg over huset natt til søndag.

– Store greiner fra treet gikk rett i gjennom taket og inn på naborommet. Jeg lå og sov i soverommet i tredje etasje. Men våknet ganske fort og brutalt da eika kom, beskriver Haabesland overfor VG.

– Jeg kunne ha blitt drept, legger huseieren rolig til.

Det var lokalavisen Agderposten som først skrev om saken tirsdag.



Han kan ikke fortelle på strak arm hvor gammelt treet er, men det har stått på eiendommen i årevis.

Les også: Strømkunder fortviler i kulden

Ikke tele i bakken



Haabesland er imidlertid krystallklar i sin forklaring på hvorfor den gamle eika ga etter for vind og snø - i likhet med flere tusen andre trær i Agder-fylkene de siste dagene.

FEILRETTING: To mann retter feil på strømlinjen for Agder Energi etter rotvelt og trefall de siste dagene. Foto: , Agder Energi

– Telen har ennå ikke satt seg i bakken så tidlig på vinteren. Den fortsatt myke bakken har dermed liten motstandskraft når vind, vær og tunge snømengder røsker i røttene på trærne, sier Haabesland.

Som en av 10.000 husstander i Agder mistet også han strømmen i helgen.

Les også: Flere måtte overnatte på sykehjemmet etter strømstans

Tirsdag ettermiddag var strømmen tilbake, men Birkenes-mannen hadde sin fulle hyre med å skaffe bistand for å fjerne det enorme treet.

«Rømmer» til Syden



Han har sammen med familien besluttet å skaffe mest mulig hjelp utenfra for å rydde opp- og reparere alle skadene treet har påført huset. Tirsdag ettermiddag venter han på bistand til å fjerne treet med kraftige motorsager og kran-kapasitet.

– Nå pakker vi sammen sakene våre og flykter til Syden, sier Haabesland til VG.

Han og familien har lagt ned mye arbeid både i huset og på eiendommen rundt, med fossefall, fontener og frodig hageanlegg.

Den gamle eika har ødelagt mye av både huset og den fint opparbeidede hagen, konstaterer Haabesland.

Professor i skogskjøtsel, Andreas Brunner ved Universitetet for miljø og biovitenskap, bekrefter langt på vei Nils Kristen Haabeslands teori om at manglende tele i bakken gir lettere rotvelt, eller at hele treet gir etter for tung snø og sterk vind.

– Når det er tele i bakken, knekker som regel trærne høyere oppe på treleggen. Mens rotvelt skjer lettere når telen ikke har satt seg rundt trærnes rotsystem, sier Brunner til VG.

Uten strøm på fjerde døgnet



Rundt 450 kunder hos Agder Energi var tirsdag ettermiddag fortsatt uten strøm etter lørdagens strømbrudd.

– Tallet går ned, og det er vi svært glade for, sier direktør for samfunnskontakt i Agder Energi, Unni Farestveit, til NTB like før klokken 13 tirsdag.

Da var tallet 452 strømløse kunder.

Hun sier det er snakk om kompliserte feil, som vil ta tid å rette. Spesielt dreier dette seg om et område i Risør hvor det trengs en ny trafo.

– Målet er å rette opp feilen for alle berørte kunder i løpet av dette døgnet, sier Farestveit.

Agder-fylkene har vært rammet av strømbrudd siden lørdag formiddag. På det meste var rundt 9.000 husstander uten strøm. Strømbruddene skyldes i hovedsak at det har falt trær over strømlinjene som følge av det store snøfallet.

Også i Telemark og Vestfold har mange vært rammet av strømbrudd, men ifølge Skagerak Energi var kun 33 kunder uten strøm tirsdag ettermiddag