Tre dager full vår på Sør- og Østlandet – kan få 13 plussgrader

Bor du på Sør- og Østlandet kan du glede deg til flere dager med sol og vårlige temperaturer neste uke. På kysten i vest er det ventet mye vind og regn.

Hele Sør-Norge ser ut til å gå en brukbar helg i møte, og særlig lørdag fremstår som en flott dag – mens søndag blir mer skyet.

Tirsdag ankommer et nokså stort lavtrykkssystem kysten, og setter opp en kraftig vestlig vind inn mot kysten.

– Foreløpig ser dette ut til å gi liten til stiv kulig på kysten fra Vestlandet til Nordland.

REGNFULL TIRSDAG: Slik ser nedbørskartet ut for tirsdag, med kuling fra vest og inntil 60 mm nedbør både på Vestlandet og kysten av Nordland. Kart: StormGeo

Mye nedbør på kysten

Og særlig tirsdag er det ventet store nedbørsmengder i det samme området, sier meteorolog Camilla Albertsen i StormGeo.

Hun antyder nedbørsmengden på Vestlandet tirsdag til å komme opp i 50–60 millimeter, og det samme i Nordland. Temperaturanslaget ligger på rundt ti plussgrader.

– Det betyr at det kommer mye regn også høyt til fjells.

Lavtrykket vil også prege onsdag og torsdag i det samme området, men ikke med tilsvarende nedbørsmengder.

Full vår i sør og øst

Så over til Sør- og Østlandet!

For når det regner og blåser slik på kysten, betyr det gjerne strålende vær i områdene som ligger i le bak fjellene:

– Her venter vi mye pent vær og stigende temperaturer. På Sørlandet kan dagtemperaturene komme opp i ti pluss, og på Østlandet anslår vi 13–14 plussgrader, her vil vi trolig få en liten føn-effekt fordi luften har passert over fjellene.

Torsdag vil bli varmeste dagen, og så faller temperaturen inn mot neste helg, som foreløpig er usikker, men klart preget av mer lavtrykk fra vest, muligens i en mer sørlig bane slik at noen regnbyger også kan nå inn over Østlandet.

Fortsatt mildt

Hennes kollega Frode Håvik Korneliussen har klar et langtidsvarsel, som viser flere milde uker fremover:

– Det er ikke noe som tyder på at vi har mer vinter i vente de neste par ukene, akkurat. Det vil likevel være en liten mulighet for kaldere og tørrere vær, og vi kan gjerne få temperaturer under normalen. På den annen side stiger jo normalen bratt nå i mars og april – opptil to grader på to uker – så mye tyder på at værtypen fortsatt vil være vårlig, sier Håvik Korneliussen.