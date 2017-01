To bygder isolert i Nordland etter stort skred

To bygder er totalisolert på grunn av et jordskred i Nordland. Det er uklart når veien åpnes igjen.

– Nå venter vi på at det skal bli dagslys, da kommer det geologer fra Statens vegvesen som vurderer situasjonen, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til VG.

Skredet gikk sent onsdag kveld. Det er snakk om et jordskred som har tatt rundt 30 meter av veien, og høyden på massene er ifølge politiet på mellom tre og fem meter. Politiet ber ifølge Avisa Nordland folk om å holde seg unna området.

Kan være sperret lenge

Politiet har ikke selv vært i kontakt med de isolerte beboerne, men informert de og andre gjennom media.

– Vi har heller ikke fått noen telefoner med spørsmål fra beboerne i Skjerstad eller Breivik, sier Nilsson.

Han er usikker på når veien kan åpnes igjen, men ser ikke bort fra at det kan være snakk om lang tid.

– Dette er ting vi ikke styrer, nå er vi avhengig av hva eksperthjelpen sier. Er området stabilt nok så kan Vegvesenet begynne å rydde, men også det kommer til å ta tid. Det er snakk om 30 meter med masse bortover veien, sier han.

Han viser også til at veistrekningen er rett ved et bratt stup, så Vegvesenet må få på plass autovern før veien kan åpnes igjen.

Betydelig flomfare

Det er rasfare over hele fylket i morgentimene torsdag. Det skaper problemer for flere deler av trafikken, ifølge NTB.

Flere ferjesamband i Nordland har vært stengt på grunn av uvær og sterk vind, men åpner ifølge Statens vegvesen i morgentimene torsdag.

Flere veistrekninger er stengt og har omkjøringer på grunn av flom, og i Troms og Finnmark revurderes rasfaren i morgentimene, etter at flere lokale veier har vært stengt det siste døgnet. Ifølge varsom.no er flomfaren i Nordland torsdag betydelig, mens det fremdeles er stor fare for våte flakskred i store deler av Nordland, Troms og Finnmark.

– Vårt inntrykk er at det dårlige været og all nedbøren er på vei tilbake. Men landskapet er mettet med vann, så folk bør fremdeles været klar over skredfare, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved Salten politidistrikt til NTB.