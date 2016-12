To busser og henger blåste av veien

Ekstremværet Urd herjer fremdeles i nord.

Det siste døgnet har ekstremværet Urd herjet flere steder i landet. Også i Nord-Norge har vinden skapt trøbbel.

Tirsdag ettermiddag var vindkastene så sterke at en buss blåste av E 10 ved Laupstad Vågan kommune i Lofoten i Nordland.

– Vi har veldig glatte veier og mye vind. Det førte til at en buss blåste av veien, forteller operasjonsleder i Troms politidistrikt Anne Karlsen til VG.

Det var åtte passasjerer pluss en sjåfør i bussen.

– Heldigvis var det lav fart. To av passasjerene klaget over smerter i nakken og ble kjørt til lege for sjekk. Et par med et spedbarn ville også oppsøke lege, sier operasjonslederen til VG.

Men det stoppet ikke der. Etter at bussen kjørte av veien oppsto det en del kø. Det førte til at et vogntog med henger også fikk problemer.



– Mens politiet var på stedet skjedde det at et vogntog med henger fikk hengeren blåst av veien. Det er sterk kastevind fra siden og veldig glatt i området, sier operasjonsleder Karlsen til VG.



Ikke før situasjonen med bussen og vogntoget var avklart fikk politiet i Troms politidistrikt inn en lignende melding. Enda en buss hadde blåst av veien, denne gangen på RV 82 ved Fiskenes i Andøya.

Det var seks personer i bussen, men alle skal ifølge politiet ha kommet uskadet fra hendelsen.

Politiet advarer nå tunge kjøretøy mot å kjøre på disse utsatte stedene før vinden har løyet.