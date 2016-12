Strand på Jæren sperret av etter minefunn

Stormen «Urd» har blåst frem rundt 20 miner fra det man antar er fra andre verdenskrig.

En turgåer fant onsdag like etter klokken 13 flere miner på Selestranda på Jæren.

– Etter stormen har det kommet frem rundt 20 miner. Et område på 30-40 meter er sperret av og vil være det til Forsvaret er på plass for å ta seg av minene, sier operasjonsleder Kurt Løkling Holm i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Det var NRK som først meldte om saken. Mannen som fant minene, Johan Ølberg, sier til kanalen at det etter andre verdenskrig ble ryddet et minefelt i området og at minene ble dumpet i strandkanten for å sprenges.

Ølberg forteller videre at det kom et uvær som spredte dem utover, men at stormer opp gjennom årene har gravd frem flere miner.

Også operasjonsleder sier at det med jevne mellomrom har dukket opp miner fra andre verdenskrig.

– Dette har skjedd flere ganger, men det er første gang jeg kan huske at så mange har dukket opp på samme tid, sier Holm.

Hvorvidt minene er sprengfarlige, men Holm opplyser at Forsvaret vil ta en vurdering av minene torsdag.

– Vi har bedt om bistand fra Forsvaret, slik vi alltid gjør i disse sakene, og minene blir da identifisert, hentet og desarmert av dem, sier han.