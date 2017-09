Strålende høsthelg over hele landet – litt grått på Østlandet

Aldri undervurder september! Vi går nok en strålende knallhelg i møte – eneste skår i gleden er skydekke over Østlandet.

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

– Ja, når bare torsdag og fredag er unnagjort, ser det veldig fint ut over hele landet, sier meteorolog Beathe Tveita i StormGeo.

Oops: Snøfall skaper trafikktrøbbel

Først regn

Et stort og nokså kraftig lavtrykk surrer i Nord-Atlanteren sør for Island, og sender både en og to fronter inn mot Sør-Norge og Vestlandet nå før helgen. Den vil gi en regnfull torsdag for sykkel-VM i Bergen, men ikke fullt så ille fredagen.

Klimatrøbbel: Teknologien som skal redde verden, finnes ikke

Så oppstår en sperre – et kraftig høytrykk litt vest i Russland trekker vestover og stanser lavtrykket i vest. Dette gir en nokså flott helg over det aller mest av landet.

– Vi snakker om mye sol, og temperaturer i for eksempel Bergen på 16, 17, 18 grader, lover Tveita.

Klima-pave: Kaller klimafornektere dumme

Skydekke i øst

På grunn av at vindretningen er fra sørøst, gir dette opplegg til skydannelse over det svakt stigende terrenget fra sentrale Østlandet og oppover mot fjellmassivene.

Klima-forbud: Trump vil ha bort begrep som «klimaendring»

– Dette ser vi nokså ofte, og trøsten er at det mange steder ikke vil gi noe regn, men noen steder vil få noen drypp. Temperaturen på Østlandet kan ligge opp mot 15 grader i helgen.

I nord er det meldt fortsatt flott vær – og Tromsø kan få sin tørreste september i manns minne og vel så det: Hittil i september er det bare falt 6 mm regn i Ishavsbyen, og årets september truer dermed tørkerekorden fra 1980 med 18,9 mm.

Kan vare til tirsdag

– Det ligger an til at en rest av en nedbørsfront vil komme inn over nordlige Nordland lørdag, men neppe så langt nord som Tromsø, sier meteorolog Tveita.

Den flotte og sommerlige værtypen over store deler av landet ser ut til å bli værende ut tirsdagen. Onsdag viser prognosene et typisk høstlig lavtrykk på vei inn, som ser ut til å slå inn over hele Sør-Norge.