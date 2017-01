Stort steinras isolerer øy i Finnmark

Havøya i Finnmark er sperret av etter at det lørdag kveld gikk et stort steinras over fylkesveien som forbinder øya med fastlandet.

Fylkesvei 889 går mellom Smørfjord og Havøysund på Havøya der kommunesenteret i Måsøy kommune ligger. Kommunen har noe over 1.200 innbyggere fordelt på fem øyer.

- Vi er vel tusen mennesker som bor er på øya. Vi sitter nå i krisestab i kommunen, sier ordfører Gudleif Kristiansen (SP) i Mæsøy kommune til VG.

Flere hus evakuert

Han forklarer at raset har gått på Havøy, ikke langt fra broa over til fastlandet.

- Det er svært bratt på stedet, og det har gått ras der før. Fjellet er omlag 40 meter høyt der. Vi har ikke oversikt over hvor stort det er, men det er høyt. Vi har nå evakuert en rekke hus som kan være truet, og arbeider med å få oversikt over hvor de evakuerte skal tas vare på.

Han sier at det er mulig å gå over broa, og ta seg videre til fots uten å passere raset. Det er ikke mulig å kjøre bil til og fra Havøya.

- Vi har nå etablert kontakt med redningsskøyta, som ligger fast her i Havøysund, og som også fungerer som ambulansebåt, sier han.

Meget stort

Politiet i Vestfinnmark melder at raset sperrer hele veien inn til selve øya og beskriver det som meget stort. Det er ikke meldt om noen personskader eller om at noen er savnet.

– Vi ber likevel folk i lokalsamfunnet gi beskjed dersom man frykter noe annet, tvitrer politiet.

Veitrafikksentralen er varslet, som igjen har varslet entreprenør.

Evakuert

– Det er et stort ras, det er så stort at vi evakuerer et par bolighus nedenfor veien. Jeg måtte beslutte det i full fart, sier Kristiansen.Brannvesenet står for evakueringen. Beboerne blir blant annet innlosjert på Havøysund hotell inntil videre.

Lokale krefter arbeidet lørdag kveld med å sperre av raset.

– På øya er det full isolering. Vi sperrer av veien, men det er ellers ingenting vi kan gjøre nå på kvelden. De som har vært og sett, sier vi må vente til dagslys, for det ser så truende ut det som er igjen, sier han.