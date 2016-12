Sterk storm på vei mot Vestlandet

Vestlandet er forberedt på å ta imot ekstremværet Urd, men årets julestorm har ikke meldt sin ankomst ennå.

Meteorologene ga henne navn søndag formiddag, men det er først mandag ettermiddag de venter at Urd for alvor skal gi seg til kjenne. Og når hun først kommer, er det som en full og periodevis sterk storm.

I kastene kan det bli vindhastigheter på 35 til 45 meter per sekund. Langs kysten er det varslet høy vannstand fra Lindesnes til Stad, og bølger på rundt 12 meter. Enkelte av dem kan bli over 20 meter.

– Vi er klar

110-sentralen i Hordaland har i løpet av kvelden og natten til andre juledag bistått med å sikre et garasjetak i Bergen, og lenger ut i havgapet måtte naustdører i Austrheim holdes på plass. Likevel forteller operasjonsleder Morten kronen i Vest politidistrikt at det er foreløpig er nokså stille før stormen.

– Foreløpig har vi ikke hatt noen saker vi kan tilskrive noe spesielt uvær, men om Urd kommer på besøk, så er vi klar til å ta imot.

Søndag kveld sendte hans egen etat ut en oppfordring om å sikre løse gjenstander og forberede seg på det varslede uværet med kraftig vind og store nedbørsmengder.

– Det oppfordres spesielt til at entreprenører, byggmestere og andre som har stillas stående oppe, sjekker at disse er tilstrekkelig sikret for uværet, skrev operasjonsleder Lars Geitle. Han minnet også om at det kan være farlig å gå for nær sjøkanten når store bølger slår inn over land og la til det «kan også hende det er en god idé å unngå turer i høyfjellet».

Stengte veier og ferger

En rekke fjelloverganger er allerede stengt. Enkelte fergesamband er innstilt, og flere kan det bli. Også broer kan bli stengt når vinden blir for sterk.

– Normalt stenges broer i samband med politiet når det er middelvind på mellom 20 og 25 meter i sekundet, forklarer trafikkoperatør Marius Råve i Statens vegvesen til NRK.

På Flesland lufthavn utenfor Bergen gikk søndagen med til å sikre løsøre vinden kan ta tak i, og sterk vind fra vest kan by på utfordringer for flytrafikken.

– Det er meldt vestavind, og det tåler vi minst av. Får vi det rett på siden, vil vi få noen utfordringer. Pilotene tar avgjørelsen om flyene går, men selve flyplassen forblir åpen, sier operativ sjef Øystein Skår. Passasjerene oppfordres til å følge med på nettsidene til flyselskapene.

Sivilforsvaret

Mens de venter på ekstremværet, velger også Sivilforsvaret å være føre var. I Hordaland er 25 personer innkalt for å forberede seg til på å bistå med blant annet vakthold og sikring der det måtte bli behov for det.

De samles mandag formiddag for å gjøre klar utstyr, opplyser distriktssjef Anne-Margrete Bollmann i Hordaland sivilforsvarsdistrikt.