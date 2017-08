Spår en rufsete helg flere steder

Østlandet kan få en fin fredag og søndag, men på Vestlandet og kysten nordover vil helgen bli rufsete – et uvanlig og høstlig lavtrykk er på vei.

– Hovedbildet er at vi fortsatt har en situasjon med lavtrykk fra vest, og med bedre

vær innimellom. Men dette er ustabilt, og vanskelig å melde på detaljnivå mange dager fram i tid, sier meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo.

Klassisk høst

Det som ser ut som et klassisk høstlavtrykk kommer inn over Vestlandet fredag, med regnvær og økende vind.

– Vinden dreier til sørvestlig og øker til stiv, kanskje sterk, kuling. Dette er et forholdsvis kraftig lavtrykk til årstiden å være, mer lik et typisk høstlavtrykk i styrke, sier Ynnesdal.

Kollega John Smits på Meteorologisk institutt er enig:

Mulig liten storm

– Det er jo ikke sommervind akkurat, vi snakket om det her. Det er høstlig preg over det, det er nokså stort, det kommer inn rett fra vest, det sikter mot nordlige Vestlandet, det gir stiv til sterk kuling med potensial for liten storm, sier han.

Uværet vil gi mest vind lørdag i Møre og Romsdal, men beveger seg så nordover kysten. Søndag ligger det utenfor Lofoten og gir stiv til sterk kuling her, blant annet i Vestfjorden og på Helgelandskysten.

Temperaturen i dette uværet vil ligge mellom 12 og 15 grader.

Her kan du sjekke hvor mye det blåser! På kysten fra Ytre Oslofjord til Sørlandet blåser det kuling onsdag. Sett musepekeren der du vil sjekke, så kommer vindstyrken automatisk. Tjenesten er levert av Earth Nullschool.

To fine dager i øst

Fredag ser det ut som om Østlandet får en flott sommerdag med over 20 grader og sol, mens lørdagen vil bli preget av skyer og regnbyger i alle fall tidlig på dagen.

– Det er en front som skal passere, dette gjør at temperaturen faller, men været bedrer seg så snart fronten har passert. Søndag ligger Østlandet i le bak fjellene for vestavinden, og får en flott dag, men temperaturene vil neppe komme over 20 grader, mener Stormgeos Ina Ynnesdal.

Håper på september

Månedsvarselet fra StormGeo viser at samme værtype – med stadige lavtrykk feiende inn fra sør og vest – ut hele august.

– Dette har vært en gjenganger på månedsvarslene våre i sommer, og de har vel egentlig truffet godt også, sier meteorolog Roar Teigen.

Han kan ikke se noen sterke signaler på endring av dette bildet heller – ikke de første fire ukene:

– Det mest oppløftende i så måte, er at vi har en økende usikkerhet inn i september, og erfaringsmessig vet vi at en lang periode med en værtype gjerne blir avløst av en annen værtype, sier Teigen.

OBS: Natt til onsdag falt det hele 18, 5 mm regn i løpet av 30 minutter på Bygdøy i Oslo. Dette skjedde under en kraftig tordenbyge. Tilsvarende regn intensitet skjer bare hvert 5. år her, sier statsmeteorolog John Smits.