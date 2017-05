Sorry – ingen varsler varm sommer

Tenkt å satse på norgesferie i år? Kanskje du bør vurdere sydentur likevel. Ingen sesongvarsler gir bud om noen spesielt varm sommer.

Snarere tvert om: To amerikanske sesongvarsler mener heller at sommeren i Nord-Europa eller i Skandinavia blir en nokså kjølig affære.

Weather Company mener at det skjer en blokkering av vestavinden tvers over Nord-Atlanteren, og at dette vil gi kjøligere vær både i juni, juli og i august, både i Skandinavia og nordre del av De britiske øyer.

KJØLIG, KJØLIG, KJØLIG: Amerikanske Weather Company varsler kjølig sommer i både juni, juli og i august. Graf: WSI

AccuWeather har tilsvarende sommervarsel for England og Skottland, men også hele Norden havnet i sonen som defineres med «lack of heat» – mangel på varme. Derimot varsler værnettstedet dramatisk varme i Sør-Europa med skogbrannfare, og alvorlige tordenstormer i Mellom-Europa

Omdiskutert

Nå er sesongvarsler fortsatt nokså omdiskutert og regnes for å være usikre, men de produseres altså av verdens største meteorologi-organisasjoner. Varslene utarbeides ved at enorme datamengder fra særlig luft- og havmålinger fra hele verden legges inn i store dataprogrammer, som også har tilsvarende data for mange år tilbake. Og ut kommer det så en prognose som gir ulike sannsynligheter for hvorvidt det blir kaldere eller varmere og våtere eller tørrere enn normalt.

LITT KJØLIG, KANSKJE: Slik er sommerutsiktene fra Det europeiske værsenteret i Reading, England. Ingen varme her heller! Graf: ECMWF

Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt er forsiktig med å trekke slutninger fra sesongvarsler:

– Jeg har ikke gått dypt inn i dette, men det kan se ut som om det kan bli en sommer på det jevne over Norge. Og relativt varmt om vi drar til Middelhavet, sier han.

Kan bli normal

Direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning understreker at sesongvarsler er beheftet med stor usikkerhet, og når varslene ikke viser utslag i den ene eller andre retningen, vil det være rett å konkludere med at sommeren kan bli nokså normal hos oss.

INGEN VARME: Sesongvarselet fra amerikanske NCEP byr heller ikke på mye håp om varme i Nord-Europa. Graf: NCEP

Han viser til at det er heller ingen klare signaler i havoverflaten – den er litt varmere enn normalt utenfor Norge, men litt kaldere lenger vest.

– Sør-Europa ser ut til å kunne bli litt varmere og litt tørrere enn normalt, men ingen grunn til så bastante påstander som hos AccuWeather, sier han.

Multi-modell

LITE VARME: Amerikanske IRI bygger på flere Nord-Amerikanske klimamodeller, og viser heller ingen sterke varmesignaler for Nord-Europa i sommer. Graf: IRI

Nok et amerikansk sesongvarsel fra International Research Institute (IRI) ved Columbia University gir også vage sommersignaler. IRI kombinerer modeller fra flere store leverandører, blant annet fra Canada og USA.

Dette sesongvarselet gir noe varmesignaler for Middelhavet, men lite over Nord-Europa.

Sjefmeteorolog Todd Crawford hos Weather Company mener at mangelen på sjøis er en faktor som kan spille inn på sommerværet i Nord-Europa:

– Det blokkerte vestaværet i Nord-Atlanteren i mai har vært et samtaleemne. Det er vår oppfatning at sjøis-mangelen i Arktis fortsatt vil medføre blokkering av vestaværet. De siste signalene tyder sterkt på at det kaldeste sommerværet i forhold til normalen, vil komme over Skandinavia og nordvestlige Europa.

Overfor VG forklarer han at mindre utbredelse av sjøis i Polhavet medfører at det blir varmere – fordi mørkt hav tiltrekker seg solens varme, mens sjøisen reflekterer den.

– Med et varmere Arktis medfører det endringer i det atmosfæriske mønsteret, jetstrømmen som går tvers over Nord-Atlanteren fra vest. Det vi kaller atmosfærisk blokkering kan oppstå, som stanser denne vinden. Dette mønsteret har vi sett en del om sommeren de siste tiårene, og de har resultert i mer hyppige kalde og våte somre i Nord-Europa og tilsvarende hyppigere varme og tørre somre over Øst-Europa.