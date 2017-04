Solfin langhelg – og så kommer vårvarmen!

Det er gode utsikter for en vårfin 1. mai-helg over hele Sør-Norge. Nordpå bør man benytte seg av dagens solstråler.

– Hele Sør-Norge kan glede seg over stigende temperaturer og pent vær denne helgen. Selv i Bergen og på Vestlandet har man stort sett en solfylt og nedbørsfri helg i vente, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i StormGeo.

Bortsett fra litt skyer først på dagen lørdag, blir det det bra vær til langt inn i neste uke.

– Da kan et høytrykk løfte temperaturene opp til 15 grader midt i uken og rundt 20 grader neste helg i Sør-Norge, sier Teigen.

Det kan henge igjen litt nedbør, og kan skye til litt midt på dagen i dag, men stort sett blir det pent vær lørdag, søndag og mandag.

Selv vinden vil avta

– Folk på Østlandet har opplevd at det har blåst en del i vår, men det er ikke uvanlig at det kommer nordlige strømmer som kan friske opp litt på denne tiden av året, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt.

Det er imidlertid gode muligheter for en kaffekopp i solveggen, i alle fall utpå ettermiddagen i dag og i morgen. Putene til hagemøblene kan man også ta ut.

– Det kan fortsatt være nattefrost, men det blir stigende temperaturer, og vinden vil avta i løpet av lørdagen, sier Gislefoss.

SNART SOMMER: Meteorologene melder om høyere temperaturer fremover. Her fra Sørenga i Oslo 31. mai i fjor. Foto: MONA LANGSET / VG

Skyer til i nord

Også Midt-Norge og Trøndelag får mye fint vær i helgen selv om det kan komme skyer og noen regnbyger de nærmeste dagene. Nordpå bør man benytte seg av solen mens den er der. For den blir borte i morgen.

– Landet vårt er langstrakt og det er sjelden det er like fint over hele landet samtidig. Dessverre går det mot dårlig vær i nord. Et lavtrykk fra sør og innover Finland beveger seg mot Nord-Norge, noe som gir tilskyende vær utover dagen i morgen, med snø, sludd, og regn i Finnmark og Troms, sier Teigen.

Sommer i sikte

Nordlendingene må altså fortsatt smøre seg med tålmodighet, men Sør-Norge går mot varmere tider.

Det er ikke så veldig spreke temperaturer ennå, maks 12–13 grader i helgen sørpå, men som Teigen i StormGeo sier:

– Sola varmer så godt nå, så det er bare å finne seg en lun plass og nyte livet og kjenne på det gode humøret.