Sol over hele landet i høstferien

Et høytrykk er på vei over Skandinavia og gir fint vær over hele landet i starten av høstferien.

Selv på Vestlandet blir det fint vær i neste uke, lover meteorologene. Torsdag var det sterk vind, masse nedbør og flomfare fra Farsund til Florø. På mandag kommer solen. Det er meldt 14 grader i Kristiansand, Stavanger og Bergen – noe som er varmere enn hva hovedstaden kan forvente.

– I starten av neste uke kommer det et høytrykk over Skandinavia som trekker mot Russland. Det gjør at uken starter med masse fint vær i hele landet og temperaturene stiger igjen, sier meteorolog Beathe Tveita i StormGeo til VG.

Før det blir fint, blir det imidlertid litt ruskete på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. I helgen er det meldt kaldere temperaturer og regn. Det kan også komme snø i områder som ligger 600–800 meter over havet.

Det neste ti dagene har Norge tre forskjellige værsituasjoner: Først regn, så sol, og så regn igjen neste helg.

– Finværet blir avbrutt av lavtrykk i slutten av neste uke. Nord-Norge er de som beholder finværet lengst, forteller Tveita.

Det er et lavtrykk inn mot Island og videre inn i Norskehavet som vil skape trøbbel neste helg. Det gir først regn og kuling i Sør-Norge, før nedbøren fra sør trekker nordover og fortrenger solen.

De uvanlig høye september-temperaturene, som har gledet østlendingene, de siste ukene er det slutt på. Det blir kaldere fremover, ned mot 8 grader i hovedstaden.

Likevel kan rekorden fra superhøsten i 2006 ryke i Oslo med godvær på månedens siste dag. I 2006 var middeltemperaturen i september 15,0 grader. Torsdag var middeltemperaturen på Blindern 15,2 grader hittil denne måneden.