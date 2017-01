Snart kommer ekstremværet Vidar til Vestlandet - høyeste tidevann på 20 år

Ekstremværet Vidar ankommer Vestlandet sør for Stad torsdag. Da ventes en vannstand vi ikke har sett maken til på 20 år.

Vannstanden i områdene som rammes av ekstremværet ventes å bli 70 til 85 centimeter høyere enn oppgitt i tidevannstabellene. Det vil si så fall være høyeste nivå på 20 år. Meteorologisk institutt har derfor kommet med et ekstremværvarsel.

Det er også sendt ut OBS-varsel for Møre og Romsdal og Trøndelag med høy vannstand, mellom 60-75 centimeter, torsdag formiddag.

Høyeste vannstand på 20 år

På grunn av svært høy vannstand går nå Meteorologisk institutt ut med ekstremvær-varsel for i Vestlandet i morgen. Ekstremværet Vidar gjelder for Vestlandet sør for Stad, og gjelder ekstremt høy vannstand om formiddagen, kombinert med en del vind.

– Vi vil få en situasjon som statistisk skjer hvert 20. år. Vannstanden vil blant annet komme inn i den gamle trehusbebyggelsen på Bryggen i Bergen, sier statsmeteorolog Anne-Mette Olsen til VG.

Meteorologisk institutt har også sendt ut OBS-varsel for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud for torsdag. Det er ventet vannstand på mellom 80 og 110 centimeter over verdiene oppgitt i tidevannstabellene. Høyest vannstand er det ventet tidlig på morgenen og tidlig ettermiddag.

– Det er sterk kuling enkelte steder innover Oslofjorden. Da rusker det godt, og det er også friskt og vått godt innover land. Det vil også fortsette med nedbør og vind utover dagen, men vinden er nok sterkest på formiddagen, sier statsmeteorolog John Smits til NRK.

I Asker og Bærum anmoder politiet båteiere om å undersøke båter og fortøyninger.

Sterk storm

Vind opp mot sterk storm førte til problemer på Østlandet onsdag. Både vind og vannstand vil øke torsdag.

Onsdag formiddag ble flere ferger innstilt om morgenen og formiddagen som følge av uværet. Dette gjaldt blant annet forbindelsen mellom Horten og Moss, der fergeselskapet Bastø-Fosen innstilte alle avganger fram til klokken 12.45.

Også fergene til Color Line som trafikkerer strekningen mellom Sandefjord og Strömstad, ble innstilt, men kveldsavgangene ble meldt å gå som planlagt.

Fikk tre over seg

Øst politidistrikt opplyste onsdag at stormen skapte problemer også på land. Én person ble onsdag morgen skadd etter å ha fått en gren over seg, etter det politiet karakteriserer som ren uflaks.

– Ulykken skjedde i Skogbrynet i Moss da en gren blåste ned og traff en mann i hodet. Han har fått et stort sår i hodet og ble brakt til Sykehuset Østfold Kalnes med det som beskrives som større personskader, sier operasjonsleder Runar Eriksen til Moss Avis.

Politiet i Søndre Buskerud meldte om en flygende trampoline på Hurumlandet, og i samme område blåste et tre over veien på fylkesvei 11 mellom Sætre og Røyken. Også flere andre steder på Østlandet er det meldt om trær som har falt over veier.

På E18 i Østfold sto rundt 30 utenlandske vogntog fast i nærmere én time om formiddagen, melder Smaalenenes Avis. Flere av vogntogene hadde ikke kjettinger på og måtte sette på disse før de fikk kjøre videre.

