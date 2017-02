Slik blir været i vinterferien

Meterologene spår penvær i Sør- og Øst-Norge. Vil du ha mer snø, må du vestover i vinterferien.

Det er særlig Sør- og Østlandet som har vinterferie fra helgen av. Der starter det med oppholdsvær og sol.

Også halve Vestlandet fra Sogn og Fjordane og nordover, og hele Trøndelag, har vinterferie til uken. Der blir det mer nedbør, ifølge metereologene.

Vinterferien 2017 Her er det vinterferie uke 8, altså fra 20. til 24. februar: Oslo, Akershus, Aust-Agder, Hedmark, Voss og Odda i Hordaland, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold.

Finnmark: Fri 23.–24. februar

Vestavær

– Vi kan ikke varsle helt fra dag til dag ennå, men de store trekkene er at høytrykket vi nå har over Sør-Norge, trekker seg, og åpner for lavtrykk fra vest. De første får vi inn i torsdag, og et nytt kommer lørdag, og enda et nytt system på tirsdag. Det er ennå så langt fram at vi ikke har helt detaljene, for eksempel kan lavtrykket på tirsdag komme litt lenger sør enn prognosen viser nå, og da kan vi lett få snø på Østlandet, forklarer statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt.

Han føler seg nokså sikker på at det vil komme en god del mer snø i fjellet:

– Særlig vest for vannskillet, men med så store systemer som er på vei, vil det være sannsynlig at det kommer en del påfyll også østover i fjellet.

Januar er utropt til å være den mest snøfattige i Sør-Norge siden 50-tallet, med barmark over mestedelen av Østlandet, og langt mindre snø i fjellet enn vanlig. Nå er det kommet litt snødekke på Østlandet, men mengden er liten.

Venter bra med snø

Meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo mener det kan komme en god del snø også

HER KOMMER NEDBØREN: Slik viser prognosene at nedbøren vil komme. De mørkeste blå feltene antyder samlet litt over 100 mm. I starten vil det regne mest, men etterhvert vil det falle snø også i lavlandet. Graf: StormGeo

i lavlandet på Vestlandet, i Midt-Norge og nordover kysten i neste uke:

– Hovedtrekket er at vi får en serie med lavtrykk fra vest, som går i en litt nordlig bane, noe som åpner for en del nordvestlig luftstrøm. Ingen av lavtrykkene ser spesielt vindfulle ut. Vindretningen gir gjerne noe kjøligere luft, og dermed kan vi få snø både i høyden og langt ned i lavlandet i neste uke, sier hun.

Lavtrykket som ankommer i helgen er såpass mildt at det vil gi nedbør som regn, også langt til fjells, men dette lavtrykker ser ikke ut til å ha store mengder nedbør.

– Men denne værtypen gir normalt lite nedbør på Sør- og Østlandet, sier hun.

