Slik blir sankthansværet hos deg

De må ha en genser og kanskje en vindjakke, men folk i Nordland og Troms stikker av med det beste sankthans-været i år.

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

Landets tradisjonelle midtsommerfest, sankthans, faller på en fredag i år. Og hvordan ser så forholdene ut for bålbrenning og utekos rundt i landet?

Vet du det? Derfor feirer vi sankthans

StormGeos meteorolog Cecilie Villanger mener at dagens værprognose i store trekk er klar:

Vått i vest

– Et lavtrykk som kommer inn fra vest i løpet av fredagen vil styre det meste. Først og fremst ser det vått ut for Vestlandet, sier hun.

Noen bedre? 40 meter høyt sankthansbål

Prognosene nå 4–5 fem dager unna, viser at Vestlandet kan få det rimelig vått på sankthans.

– Totalt på 24 timer kan det komme 20–25 mm nedbør, som ikke er fryktelig mye, men det er en god regnværsdag. Mesteparten vil komme i forbindelse med at en front passerer over Vestlandet. Her er det usikkerhet i når den kommer inn. Håpet vil ligge i at den kan komme noe tidligere, så den har regnet fra seg og passert omtrent når bålene skal tennes. Men den kan også treffe midt på bålkosen, advarer hun.

Temperaturen på Vestlandet vil ligger på 10–15 pluss.

Husker du? Her tennes verdens høyeste sankthansbål

Pent i nord

Sørlandet får en god del skyet vær, men kan også få solgløtt. Her kan det også komme litt regn.

Østlandet ser ut til å få noen regnbyger, men også en god del oppholdsvær. Temperaturene kan havne mellom 15 og 20 grader, altså nokså brukbare sommertemperaturer til å være en ikke-soldag.

Sesongvarsler: Ingen varme varsler i sommer

Nord-Norge nord for Trondheimsfjorden ser ut til å få det beste været, med mye oppholdsvær og muligens sol.

– Ganske brukbart vær både i Nordland og Troms. Riktignok vil det bli noe nordavind, så den store sommervarmen uteblir. Finnmark vil igjen får noe mer skyet vær. Husk nå også på at vi fortsatt har noen dager fram, og ting kan endre seg. Men de siste prognosene har vært nokså samstemte i at dette blir situasjonen, sier Villanger.