Slik blir pinseværet

Det blir ikke noe pinsevær å juble over, men båtfolket lar seg ikke stoppe.

– Vi synes det er litt kjedelig at det er fare for regn. Men det gjør ikke noe at det ikke blir helt strålende vær, sier Turid Haaland som skal tilbringe pinsen på trebåtfestival i Hurum.

Hun og ektemannen Alf er av de få som befinner seg på Sjølyst Marina på Skøyen fredag formiddag. Selv om helgeværet ikke blir særlig sommerlig på Østlandet, synes de ikke det er noe stort minus.

Noen spesielt varm sommer kan vi ikke vente oss i Norge i år heller.

Nordland med værseier

Nord-Norge får bedre vær. Vinneren av pinseværet kan bli Nordland, ifølge vakthavende meteorolog Mariann Foss på Meteorologisk institutt. Men noen sommervarme kan de ikke vente seg, gradestokken kommer sannsynligvis ikke til å strekke seg lenger enn til 16-tallet.

– Nordland får ganske fint vær. De stikker kanskje av med det beste været i landet. Men det blir nok ikke så høye temperaturer, det kommer til å ligge mellom 10 og 16 grader, avhengig av hvor du er, sier hun.

2. pinsedag, altså på mandag, blir det nok nedbør også i Nordland.

I sør blir er det dystrere pinsevær. I hele helgen er det ventet perioder med regn.

– Det kan kanskje bli forbigående litt bedre noen steder på mandag. Det blir lavtrykksaktivitet som preger Sør-Norge, sier Foss.

Befinner du deg i Trøndelag og Møre og Romsdal, blir det nok bedre vær enn hos sørlendingene. Men også her kan du vente deg nedbør, spesielt på søndag.

Her kan du se hvordan været blir der du bor.

– Ikke den beste pinsen

I Oslo-området blir det overskyet og lavtrykk. Noe regn er også å vente ifølge meteorologen.

– Temperaturen vil ligge mellom 12 og 15 grader. Det blir ikke den beste pinseuken, sier hun.

Det stopper ikke Anders Onsagen fra å holde tradisjon ved like. Han har nemlig bursdag fredag, og skal som vanlig ut med båten for å feire.

BÅTBURSDAG: Anders Onsager fyller 39 år på fredag, og tar med seg barna på båtfeiring. Han legger siste hånd på båtpussen. Foto: Frode Hansen , VG

– Været får bli som det blir, vi går gjøre det beste ut av det, sier 39-åringen, som skal ta med sine to barn til Middagsbukta i helgen.

Han antar at arbeidet med båten i forkant av sommeren har tatt omtrent 100 timer. Men det er det verdt når båten blir brukt aktivt i sommermånedene.

Heldigvis er det ventet varmere dager lenger ut i neste uke, og kanskje en fin dag i ny og ne. Slik er det også ventet i resten av landet, med unntak av i Finnmark. Der vil det holde seg kjølig litt lenger.

– Noen dager vil det kanskje være varmest i Trøndelag og Nordland neste uke. Ci kan få opp mot 20 grader onsdag og torsdag i Nordland, på grunn av varme luftmasser, sier meteorologen.

Velger hytta over båten

Turid og Alf Haaland har hatt trebåt i 18 år, og forbereder de sin første tur ut på vannet i år.

Blir det bøtteregn får de sitte under kalesjen. Men det får ikke legge noen demper på festivalhelgen.

– Det blir skikkelig festivert. Det er første gang vi er på festivalen, sier Turid.

Trebåten Vida II har de hatt i 18 år, og ekteparet forteller at vedlikehold er et evig prosjekt.

Odd Charles Pedersen er på marinaen for å skifte registerreim på båten sin. Men noen pinsetur har han ikke planer om – han skal på hytta. Forrige helg var han og kona ute med båten, og nøt den tidlige sommervarmen. Men med fare for regn i pinsen er det best å holde seg innendørs.

– Vi får håpe på det været som vi hadde for to år siden i sommer, sier han.