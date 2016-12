Slik blir nyttårsværet

Østlandet blir sannsynligvis det eneste stedet med gode sjanser for oppholdsvær og god sikt på nyttårsaften.

Det er nå fire dager til det nye året ringes inn, og mange venter nok spente på hvor mye uttelling de vil få for investeringene sine i fyrverkeri i år.

Slik situasjonen ser ut nå, vil mange bli skuffet, ifølge meteorologene.

– Det grove bildet tyder på at det blir en god del vind og nedbør som kommer inn fra vest, med nedbør på Vestlandet og oppover i Norland. Så vil det også komme litt inn mot kysten av Troms og Finnmark. Det kan bli veldig mye vind og regn, men det kan gå litt over på nyttårsaften, sier vakthavende meteorolog Aurora Stenmark ved meteorologisk institutt i Oslo, til VG.

På Østlandet ser det lysere ut.

– Østlandet kommer litt mer i le. Her blir det nok mindre vind, og bedre sjanser for oppholdsvær og god sikt. Men det er vanskelig å varsle såpass mange dager i forveien, så jeg tør ikke si så mye om sikten, sier Stenmark.

I dagene frem til nyttårsaften er det sannsynligvis østpå at man vil få det mest lovende været.

– Det er også mulig at Sørlandet kommer greit unna frem til helgen. På Vestlandet og nordover vil det bli mer varierende, sier Stenmark.

– Kan åpne seg et vindu



Ifølge vakthavende meteorolog Gunnar Livik ved meteorologisk institutt i Bergen, er det imidlertid håp for nyttårsaften på Vestlandet.

– Det ser ut som det blir bygevær, og sterkere vind desto lenger nord du kommer på Vestlandet. Vi vil nok se vestlig liten kuling i Rogaland og sør i Hordaland, og stiv til sterk kuling fra vestlig retning oppover kysten, før det dreier til nordvest på kvelden. Det blir nok ikke den beste rakettsikten, men det kan åpne seg et vindu med opphold og sikt, selv om det er vanskelig å si nå, sier Livik.

Frem til nyttårsaften vil det bli regn og yr, med lite nedbør sør for Hordaland. Nedbøren vil imidlertid øke på fredag, sammen med vinden. Nord på Vestlandet vil det være perioder med stiv og sterk kuling frem til fredagen.

Svært usikkert i Nord-Norge



I Nord-Norge er det imidlertid spesielt vanskelig å varsle hvordan nyttårsværet vil bli, ifølge vakthavende meteorolog ved meteorologisk institutt i Tromsø, Anita Ager-Wick.

KRYSS FINGRENE: Prognosene indikerer at østlendingene har størst sjanse for rakettvennlig vær, mens man i Nord-Norge er nødt til å krysse fingrene for at lavtrykkene blir ferdige før det nye året ringes inn. Foto: , Frode Hansen/VG

– Vi får fra i morgen to lavtrykk som vi må gjennom før vi kan gi mer sikre prognoser. Men tendensene er at når de to lavtrykkene er passert, så går det mer mot en nordlig og kaldere værtype. Vi får håpe disse to går over før nyttårsaften, men det er vanskelig å si om det blir realiteten, sier Ager-Wick.

Det første lavtrykket vil bringe med seg snø og sludd, etterfulgt av en overgang til regn, som kan gi svært vanskelige kjøreforhold.

– I tillegg vil det komme kraftig vind, hvert fall sterk kuling i landområdene i Nordland og Tromsø, og etter hvert også Finnmark. Utover onsdag ettermiddag og natt til torsdag ventes det full storm, og NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare.