Skalk lukene, nå kommer regnet!

Det kan bli intens nedbør østafjells i natt. NVE har sendt ut flomvarsel for 10 fylker.

Enkelte steder kan det komme 50 til 70 mm nedbør i løpet av 12 timer.

– Det er mye, det kan bli ganske intense byger innimellom som kan 20–30 mm i løpet av tre timer der de treffer, sier statsmeteorolog Siri Wiberg til VG.

Les dette: Flere bader og soler seg naken

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

For å illustrere; 20 mm tilsvarer 20 liter vann på en kvadratmeter.

Men det er ventet store lokale variasjoner.

Les også: Ny omgang med tungt regn på Østlandet tirsdag og onsdag

Disse rammes

På Varsom.no, som blant annet NVE står bak, er det varslet flom på laveste nivå i Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold, Oslo, Akershus og Østfold.

– Det kommer sørfra og det er ganske heftige tordenbyger i Danmark nå. Det er meldt torden i Agder og Telemark og mulighet for torden også på Østlandet. Det går nordover og så litt østover, sa Wiberg litt før klokken 19.

Da sa hun til at regnet ville komme til Agder om ikke så altfor lenge.

Slik var det: Kraftig regn skapte trøbbel

Raser i Oslo rundt midnatt

– I Oslo er antagelig på sitt verste rundt midnatt. Så beveger det seg nordover i morgen tidlig, sier Wiberg ved Metorologisk institutt.

Ekstremvær: Hundretusener vil omkomme årlig

Da vil det nok bli våtest i Hedmark og Oppland tidlig på dagen.

– Hvor blir det verst?

– Det litt vanskelig å si et spesifikt sted, men hvis jeg skal antyde noe så er det kanskje østlige deler av Telemark og Vestfold, og en sone fra Oslofjorden og nordover. Oslo er i den sonen, sier Wiberg men legger til at Buskerud og vestlige deler av Agder også kan få en god del.

Det blir ikke så veldig mye vind ifølge meteorologen, men det kan blåse liten kuling langs kysten og i fjellet og onsdag kan det komme opp i stiv kuling i fjellet og nær Stad.

Les også: Største hetebølgen i Europa siden 2003

– I det fronten passerer rundt midnatt kan det blåse stiv kuling i Oslofjorden, men det blir kortvarig, sier Wiberg.

Fint onsdag

Men som Björn Afzelius synger; «det sägs att etter regnet kommer solen fram igjen.»

– Østlandet, Agder og Telemark får det ganske fint i morgen med en god del sol og for det meste opphold. Vi får ganske høye temperaturer, sikkert over 20 grader og ganske pent, men uttrykk for enkelte byger på ettermiddagen. Det gjelder hele Østlandet, sier Wiberg.