Sivilingeniør: – Har advart mot ras i to år

SØRUM/OSLO (VG) – Dette er jo forferdelig, men ikke uventet, sier daglig leder og sivilingeniør Stein H. Stokkebø i Stokkebø Competanse til Romerikes Blad.

Han sier til lokalavisen på Romerike at han i ett til to år har advart Sørum kommune om at noe slikt kunne skje. Stokkebø er engasjert i et prosjekt i nærheten av rasstedet på Asak i Sørum kommune på Romerike.

– Det stemmer at jeg har advart mot dette i løpet av de siste to årene, sier Stokkebø til VG fredag morgen.

– Men jeg har ikke fått gehør fra kommunen. Null gehør, gjentar Stokkebø.

Les også: Tre litauere har trolig omkommet

Tre menn fra Litauen på 43, 27 og 47 år er de antatt omkomne etter raset, bekrefter politiet på Romerike fredag morgen. Mennenes pårørende er varslet. Søket etter de tre ble gjenopptatt ved 11.30-tiden fredag.



(Artikkelen fortsetter under videoen)

Fortsatt farlig

Stokkebø mener å ha sett faresignaler flere steder i dette området, hvor hans firma er engasjert i et prosjekt rett ved siden av rasstedet, som ligger mellom Knatten og Kløfta - ikke så langt fra Frogner i Sørum.

– Jeg har forklart for Sørum kommune hva som kommer til å skje, og hvorfor. Senest for kort tid siden oppsummerte jeg dette. Jeg anså sjansen for stor for at noe ville skje nå i 2016. Jeg har også forklart at denne tidsperioden, samt våren, er mest kritisk, og hvorfor, sier Stokkebø til Romerikes Blad.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

RASSTEDET: Slik ser området i Sørum ut fredag morgen. Foto: Tore Meek , NTB scanpix

Vår og høst farligst

Ifølge sivilingeniør Stokkebø er rasfaren størst om våren og på høsten. Han mener han har forklart for kommunen hva som skal til, nemlig å fylle igjen ravinene.

Ifølge Stokkebø har han jobbet for Hagen Gjenvinning og en grunneier i nabolaget.

Både Stokkebø, Arild Hagen i gjenvinningsselskapet og grunneieren har vært i møter med kommunen der det skal ha blitt advart og gitt råd om tiltak.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Ordføreren: Vanskelige grunnforhold



Sørum-ordfører Marianne Grimstad-Hansen sier til VG at kommunen i første omgang nå vil avvente rapport fra geologer som undersøker rasområdet.

TUNG DAG: Ordfører Marianne Grimstad Hansen i Sørum, vektlegger å sikre beboere ved rasområdet på Asak i Sørum før kommunen finner ut hva som er gjort - og ikke gjort tidligere. Foto: Sørum kommune

– Vi vil nå prioritere å trygge området for dem som bor i områdene nærmest rasstedet. Så blir neste skritt å finne ut hva som har vært gjort og hva som burde ha vært gjort, sier Sørum-ordføreren til VG.

– Har du fått bekreftet at kommunen har mottatt advarsler om rasfare fra sivilingeniør Stokkebø?

– Store deler av Romerike har vanskelige grunnforhold. Vi er veldig godt kjent med at det mange steder er sand og løsmasser i grunnen, sier ordføreren.

Hun ønsker ikke å kommentere hva som er gjort og ikke gjort før dette er gjort nærmere rede for i kommunen. Kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling i Sørum kommune, Marianne Aasen, vil ikke kommentere det Stokkebø og Hagen sier.