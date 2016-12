Såpeglatt over halve Sør-Norge

Vegvesenet stengte vei i Buskerud. En latvisk vogntogfører turde ikke kjøre videre på E6 nord for Oppdal, og laget kork i mange timer søndag.

– Det var minusgrader – og det regnet! Det er det glatteste jeg noen gang har opplevd, sier Bård Smestad, som skulle hjem med familien fra Drivdal sør for Oppdal.

– Det sto flere vogntog og sperret. Vi kjørte i gangfart – og likevel så skled bilen hvis du bremset, forteller han.

Halve Sør-Norge

Lumsk, usynlig is på veier og gater har laget kaos på mange veier over halve Sør-Norge søndag. Områdene som er rammet, strekker seg fra nordre del av Agder og til Sør-Trøndelag – og store deler av Østlandet.

DEKKET AV IS: Slik så denne bilen ut etter å ha kjørt fra Valdres til Oslo søndag ettermiddag: Dekket av is over det hele. Foto: Privat

– Det har vært store temperaturforskjeller mellom Øst- og Vestlandet i det siste, og nå kommer det en nokså mild nedbørsfront fra vest, og denne varme og våte lufta legger seg opp på kaldluften. Når det så begynner å regne litt, så faller de små dråpene ned gjennom den kalde lufta og fryser på bakken. Dette er det meteorologiske fenomenet vi opplever nå, forklarer meteorolog Kirsten Reikvam Ravnestad i StormGeo.

Kan vare til mandag

– Hvor lenge kan dette vare?

– Det er et godt spørsmål, for kaldlufta vil måtte vike etter hvert, avhengig av hvor mye vind det blir. Men det er meldt lite vind, og det er derfor sannsynlig at denne situasjonen med glatt bakke vil vedvare til utpå dagen mandag, mener han.

På E6 nord for Oppdal skapte et latvisk vogntog store problemer på glatta søndag, føreren fikk problemer og ble stående og sperre med bilen, og turde ikke kjøre videre.

– Dette har skapt sperret vei i mange timer nå, fra i 13-tiden. Men vi håper å ha situasjonen ordnet nå snart, sa operasjonsleder Ebbe Kimo ved Sør-Trøndelag politidistrikt til VG ved 17-tiden søndag.

– Det er særlig sør i fylket vi har denne situasjonen, blant annet gjelder det flere feier i området Røros, sier han.

Sperret fylkesvei

Nord i Telemark på fylkesvei 651 over Gaustatoppen tok veivesenet ingen sjanser og sperret veien midlertidig klokken 1352.

Både i Sør-Trøndelag, i Telemark, i Buskerud og på det indre Østlandet var det meldt om ekstremt glatte veier, og folk ble anmodet om å la bilen stå.

– Vi har hatt et par mindre uhell, en bil kjørte utfor og havnet på taket nord for Tretten. Vi har ikke hatt klager på E6, det er mest mer lokale veier. Jeg kjørte selv til jobb i dag, på piggfrie dekk, og det gikk sakte og pent. Ofte er det slik at ett eller annet sted i veibanen finner du bedre feste, og du leter etter det, sier operasjonsleder Hågen Løvseth ved Innlandet politidistrikt, Gudbrandsdalen til VG.

Ikke fanget opp av Yr

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt sier at nedbøren ikke ble fanget opp av de datagenererte modellene som er grunnlaget for Yr, men at meteorologene så at det var noe nedbør i en front som kom inn over fjellet fra vest:

– Det er ikke mye nedbør, litt yr, men nok til at det vil legge seg og fryse, derfor sendte vi ut OBS-varsel om dette, og det ser ut til å ha slått til ganske bra, sier han.