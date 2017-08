Rogaland er søkkvått – og får enda mer regn denne helgen

Rogaland har hatt en søkkvåt og kjølig sommer – og i helgen kan deler av fylket få ytterligere hundre millimeter regn!

– Rogaland ligger litt utsatt til, ja, sier statsmeteorolog John Smits ved Meteorologisk

institutt.

Et større lavtrykk passerer over Sør-Norge disse dagene, men vil ikke helt forlate sørlige del av Vestlandet.

Utvik-regning: 120 millioner

Regn og mer regn

– Det ligger en rest igjen utenfor kysten, og den gir pålandsvind inn mot Rogaland. Dermed må de stålsette seg for flere dager med mer regn, sier han.

Utvik: Regnprognose viste ekstremverdier

På Sand i Ryfylke taler målestasjonen sitt tydelige språk om årets sommer: Her har det falt solide 592 mm nedbør siden 1. juni.

– Det kom ganske mye regn i Rogaland, i juli også, påpeker Smits.

Torsdag laget NRK Dagsrevyen reportasje om bønder i Rogaland som ikke har kunnet slippe kyrne ut på de bløte jordene, langt mindre kjøre traktor på dem, på grunn av vedvarende regn.

Det braker: Tid for torden!

GRÅ SOMMER: Gråværet preget Jæren da statsminister Erna Solberg var på valgkamp-visitt mandag denne uken. Foto: Harald Henden , VG

Kuling søndag

Natt til fredag var det området ved Bokn utenfor Haugesund som fikk merke flere

kraftige regnbyger, med den følge at E39 – selve hovedfartsåren på kysten – måtte stenges i timevis.

Fikk du med deg: Regnværet knuser alle klima-prognoser

regn i rogaland.png - REGNRADAR: Slik ser regnbygene fredag ut - de har truffet både Haugesund-området og Jæren. Kart: @Meteorologene/DNMI

Lørdag er det ventet ytterligere 25–35 mm nedbør i Rogaland, men det er søndag

som kan bli verst:

– Da viser prognosene at det kan komme fra 25 til 80 mm nedbør, men de største mengdene vil være nokså lokale, da, sier Smits.

Ifølge kollega Beathe Tveita i StormGeo kan det søndagen også blåse noe opp i Rogaland, fra frisk bris og helt opp i stiv kuling.

Perioder med pent

Resten av Sør-Norge vil også merke noe av lavtrykket i helgen, men store områder vil også oppleve lange perioder med flott sommervær:

– Kysten av Aust-Agder og Telemark og Ytre Oslofjord, Tjøme og Valer kan nok få en flott helg. Regnbygene kommer typisk litt inne i landet. Også nord på Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag, kan også få en flott helg, sier Smits.

Flott i Nordland

I Nord-Norge er det ventet betydelig bedre vær, men her har temperaturen sunket til rundt ti grader, i alle fall i deler av Finnmark.

– Det er litt kald Barentshav-luft som kommer inn fra øst, og ikke varm luft fra Øst-Europa. Lenger vest i Finnmark blir det lunere, og i Nordland har vi en riktig flott dag fredag, med sol og kanskje over 20 grader flere steder. Her er det utrygt for noen ettermiddagsbyger i løpet av lørdagen og søndagen, sier Smits.