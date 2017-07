Per Inge Verlos (58) hus sto midt i flommen: – Helt ufattelig

UTVIK (VG) Da flommen rammet ble den lille bygda Utvik totalskadet på få timer. Aller verst gikk det utover Per Inge Verlo og kona.

– Det sa rett og slett pang. På en halvtime var det plutselig et katastrofeområde, sier Verlo.

Søndag kveld satt han sammen med kona si i blomsterhagen og diskuterte hvordan det nye uteområdet skulle bli når de skulle pusse det opp om noen uker.

Skyfri himmel, sol og varme hadde trukket innbyggerne i Utvik ut av husene sine. Noen timer senere snudde idyllen brått.

Et voldsomt og vedvarende regnvær skapte mandag morgen en flom som kuttet både strøm- og vanntilførsel til den lille bygda. To broer ble vasket vekk og byen fullstendig isolert.

Beskrives som krigssone

Mandag ettermiddag delte elven seg og omringet hele huset til Per Inge Verlo. Det som for et døgn siden var hjemmet deres, er nå fullstendig ødelagt. Inne er gulvet dekket av et tykt lag med gjørme, og Verlo tror de må rive hele huset.

– Jeg tenker ikke så mye akkurat nå egentlig. Følelsene kommer nok senere, sier han imens han står og betrakter det innbyggerne i bygda nå beskriver som en krigssone.

Rett over huset til ekteparet Verlo, der det for noen timer siden lå en blomstereng, ligger det nå hauger med knust materiale fra en trevarehandel litt lenger oppe i bygda. Under ligger en bil som har blitt dratt med i vannmassene.

Enda lenger oppe i elven ligger en lastebil med hjulene i været. Alt vitner om dramatiske morgentimer mandag.

Ble ringt av nabo

Verlo har hatt eiendommen i Utvik siden 1997 og bodd der på heltid de siste tre årene. Da han lå og hørte på tordenværet natt til mandag, reagerte han på at det varte lenge.

Rundt klokken syv ringte nabo Joar Skåden og sa at de måtte flytte bilene fordi elven hadde begynt å stige. Etter dette gikk det fort. Ute sto Verlo og prøvde å redde det som kunne reddes, men han fikk ikke med seg mer enn klærne han hadde på seg. Et par sko, en bukse og en jakke.

– Det er bare helt ufattelig. Rett og slett ubeskrivelig. Det er ingenting man kan gjøre, men alle stiller opp for alle, og vi har i alle fall samholdet, sier han.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobbet fram til midnatt mandag for å få oversikt over skadene.

– Værprognosene er gode fremover. Elva vil gå ned. Den har allerede gått mye ned. Det verste er over, men skaden er der uansett. Det er mye oppryddingsarbeid, sa fungerende regionsjef Svein Arne Vågane i NVE til NTB like før midnatt.

Han vil uttale seg om hvor lenge veiene blir holdt stengt eller om situasjonen for de evakuerte i området.

– Store krefter

Ordfører Sven Flo (H) i Stryn kommune var mandag på plass i sentrumskjernen i Utvik. Han forteller om en tung dag.

– Det er store krefter som er satt i sving her. Ødeleggelsene er enorme, og man kan aldri være godt nok forberedt på slike hendelser. Utfordringer vår er at dette været gjerne treffer svært lokalt, og det kommer veldig fort, sier han.

Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Han roser innbyggerne, og mener de nok en gang håndterer situasjonen på en profesjonell måte.

– Dette er noe vi må leve med. Det er vanskelig å gardere seg, men beredskapen må selvsagt være på plass. Denne har vi tatt mange gjennomganger på etter slike hendelser de siste årene, sier han til VG.

Kommunen satte raskt krisestab etter at de ble varslet klokken 5.30 mandag morgen.

– Naturen er lunefull, og det er ikke første gang vi får oppleve det, sier han og viser blant annet til ekstremværet Dagmar som herjet natt til 26. desember 2011. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Trøndelag var de som ble sterkest rammet.

Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Slutt på sommeridyllen

Da Per Karlsen kom hjem til Utvik sent søndag kveld, hadde det så smått begynt å regne. Da elven noen timer senere begynte å nærme seg huset hans visste han ikke engang at den hadde begynt å stige.

– Det var en mann som kom og banka på døren min og sa at jeg måtte flytte bilen min. Etter jeg hadde gjort det begynte materialet å komme, sier han og peker på de mange plankene som ligger strødd på eiendommen hans.

Etter hvert kom det også blant annet en trampoline. Ved siden av den ligger en stor jekk.

– Det var veldig fint her, men nå er det slutt på sommeridyllen i Utvik for i år, sier han.