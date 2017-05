Parkver i sør, skiføre i nord

HUK (VG) I dag og i morgon skin sola sør, medan det i nord kan henda det snør. Pass på å ikkje bli sjuk, dersom du tar deg eit bad på Huk.

– Det var nok ikkje det kaldaste badet eg har hatt. Trass alt har eg isbada, smiler Marita Lyshaug, samstundes som tenna hakkar og kroppen ristar.

Ho har akkurat nytta finveret til å ta eit bad på Huk i Oslo. Ikkje heilt utan eit og anna hyl, som kan tolkast dit hen at det enda ikkje er spesielt varmt i sjøen.

Saman med ein gjeng kollegaer på Kiel-ferga har ho nøyaktig fire timar frå båten kjem i land til dei skal ut igjen. Dei timane skal ikkje kastast bort. Neste gong dei kjem er kanskje ikkje veret like bra. Timane i sola gjekk med til volleyball og bading.

– Problemet no er at me ikkje har handklede, sier Madelene Navier, full i gåsehud.

Me kryssar fingrar for at dei spreke badarane likevel ikkje vert sjuke.

Over 20 grader

Men om det er kaldt i sjøen på Østlandet, er ikkje det noko samanlikna med korleis det står til i nord. Med mindre du har lyst på nok ein skitur før våren tek heilt over kan det vera greit å unngå denne landsdelen i helga. I alle fall sånn reint vermessig.

– Ja, det stemmer nok, seier meteorolog ved Storm, Lillian Bergheim.

Ho melder om kald nordavind og bygever. Det vil seie snø frå i morgon i Troms og Finnmark. Det same for Nordland frå sundag av.

Samstundes er det ingen grunn for oss som bur lengre sør i landet å verta kjepphøge. Det fine veret som er frå Møre og Romsdal og sørover, både i vest, øst og heilt sør, varer nemleg ikkje veldig lenge.

– På Østlandet dannar det seg eit lågtrykk allereie laurdag kveld og sundag. Då kan det koma regn nord for Oslo. Temperaturane vil òg synka ned mot 13 grader i Oslo, fortel Bergheim.

– Ein må utan tvil nyta det i dag og i morgon, legg ho til.

Både fredag og laurdag, fram til kvelden, vil det vera fint ver, og opp mot 20 grader. Nokon stadar til og med meir enn det. Er du vestlending, eller for å vera meir presis; om du er på dei trakter, kan du nyta det gjennom heile helga.

– Der vert det fint på sundag òg, men det kan vera greit for båtfolket å få med seg at det kan verta liten til stiv kuling langs kysten på Vestlandet, advarar meteorologen.

Dårlegare neste veke

Sidan Trøndelag ligger midt i mellom desse to ulike verfrontane får dei òg eit ver som er ein stad midt imellom. I dag er det ganske fint med temperaturar opp mot 15 grader, men allereie i morgon vert det fleire kvite og grå bomullsdottar på himmelen, samt kjølegare. Ei og anna regnbyge kan ein heller ikkje sjå bort frå, særleg ikkje om ein bur nord for Trondheimsfjorden. Og bare for å vera på den sikre sida, vert det enda kaldare sundag.

For dei som lurar på korleis neste veke vert, kan Lillian Bergheim kort melda om relativt kjøleg med spredte byger i Nord-Norge, medan det vert litt meir variabelt ver vidare sørover.

– Det fantastiske høgtrykket dei siste dagane går vestover. Då blir det rom for at lavtrykk kjem inn. Mest truleg vert det kjølegare, seier ho.

Dermed er det bare å gjenta - for dykk som framleis heng med - det som står lengre oppe her; Nyt fredagen og laurdagen, dersom du bur sør for Trøndelag, og finn fram skismurningen dersom du bur nord for Trøndelag.

Bur du i Trøndelag kan du nytta «midt-på-treet-veret» til å trimma barten.

God helg!

P.S. Underteikna orsakar bruken av naudrim i starten på denne artikkelen.